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06.05.2020 21:25
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«Спорт-Экспресс»: Чемпионат России по футболу завершат досрочно, а «Зенит» объявят чемпионом

Сезон 2019/20 в Российской премьер-лиге будет досрочно завершен. Как пишет 6 мая «Спорт-Экспресс», решение об этом будет принято 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов.

Чемпионом при этом объявят «Зенит», лидирующий в турнирной таблице на момент приостановки после 22 туров. В еврокубки выйдут команды также в соответствии с занятыми местами. То есть напрямую в Лигу чемпионов попадают «Зенит» и «Локомотив», «Краснодар» примет участие в квалификационном раунде. В групповой этап Лиги Европы отправится «Ростов», ЦСКА стартует с третьего отборочного раунда ЛЕ, а «Динамо» – со второго раунда.

Все команды из нижней части турнирной таблицы сохранят прописку в РПЛ. То есть в следующем сезон в РПЛ примут участие 18 команд, включая две из ФНЛ, завоевашие повышение в классе. Это будут «Ротор» и «Химки», если пройдут лицензирование.

Ранее о досрочном завершении футбольного сезона объявили во Франции, Бельгии и Нидерландах.

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Комментарии (3)

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А2020
Пусть вернут свои зарплаты в бюджет и заканчивают.
261235871
надеюсь этого не произойдет. самая большая ошибка в футболе.. чемпионат надо доигрывать, пусть и при пустых трибунах
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