«Спорт-Экспресс»: Чемпионат России по футболу завершат досрочно, а «Зенит» объявят чемпионом

Сезон 2019/20 в Российской премьер-лиге будет досрочно завершен. Как пишет 6 мая «Спорт-Экспресс», решение об этом будет принято 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов.



Чемпионом при этом объявят «Зенит», лидирующий в турнирной таблице на момент приостановки после 22 туров. В еврокубки выйдут команды также в соответствии с занятыми местами. То есть напрямую в Лигу чемпионов попадают «Зенит» и «Локомотив», «Краснодар» примет участие в квалификационном раунде. В групповой этап Лиги Европы отправится «Ростов», ЦСКА стартует с третьего отборочного раунда ЛЕ, а «Динамо» – со второго раунда.

