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14.05.2020 19:05
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Главный инфекционист Минздрава: первые симптомы коронавируса могут быть не связаны с ОРВИ

Первыми проявлениями коронавируса могут оказаться тошнота, рвота и диарея, а не высокая температура и симптомы ОРВИ. Об этом 14 мая заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что паниковать и ставить себе самому диагноз не стоит, надо вызывать врача.

«Что можно сказать о клинических проявлениях — что начало этой инфекции не всегда может начинаться как ОРВИ <...> Иногда это просто общее недомогание и сухой кашель могут быть первыми симптомами заболевания и только потом лихорадки. Иногда потеря вкуса, обоняния, дискомфорт в животе, тошнота, рвота и диарея могут быть первыми симптомами. И конечно же, сегодня важно проводить не просто дифференциальную диагностику, но и четко понимать, что у нас любой пациент с каким-то чуть ослабевшим состоянием может подразумевать новую коронавирусную инфекцию», — уточнила Малинникова.

Напомним, ранее сообщалось, что международная группа ученых выяснила, что новая коронавирусная инфекция вызывает потерю не только обоняния, но также чувствительности в ротовой полости — потерю вкусовых ощущений.

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Комментарии (4)

dragvs
Говорят самое частое это потеря обоняния, но власти это отрицают
Michael_5e4cd31840823
"любой пациент с каким-то чуть ослабевшим состоянием" - блин, я то думал...
wirvinna
Тошнота, сонливость, головокружение, одышка, перепады настроения... - О Боже! Беременность?!!!
Нет. Это всего лишь коронавирус!
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