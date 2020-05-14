Главный инфекционист Минздрава: первые симптомы коронавируса могут быть не связаны с ОРВИ

Первыми проявлениями коронавируса могут оказаться тошнота, рвота и диарея, а не высокая температура и симптомы ОРВИ. Об этом 14 мая заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, пишет ТАСС.



Она подчеркнула, что паниковать и ставить себе самому диагноз не стоит, надо вызывать врача.



«Что можно сказать о клинических проявлениях — что начало этой инфекции не всегда может начинаться как ОРВИ <...> Иногда это просто общее недомогание и сухой кашель могут быть первыми симптомами заболевания и только потом лихорадки. Иногда потеря вкуса, обоняния, дискомфорт в животе, тошнота, рвота и диарея могут быть первыми симптомами. И конечно же, сегодня важно проводить не просто дифференциальную диагностику, но и четко понимать, что у нас любой пациент с каким-то чуть ослабевшим состоянием может подразумевать новую коронавирусную инфекцию», — уточнила Малинникова.

