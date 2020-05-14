Не только потеря обоняния. Ученые нашли новые симптомы заболевания коронавирусом

Международное исследование связи COVID-19 с нарушениями сенсорных систем человека показали, что новая коронавирусная инфекция вызывает не только потерю обоняния. Ученые установили, что у заболевшего может измениться чувствительность в ротовой полости. Как 14 мая сообщает РИА Новости, в исследовании приняли участие и российские ученые.



Исследованием занимался Всемирный консорциум ученых из 50 стран. Они проверяли воздействие новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемую тригеминальную чувствительность в полости рта, не связанную с восприятием вкуса или запаха.

