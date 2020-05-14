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14.05.2020 16:36
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Не только потеря обоняния. Ученые нашли новые симптомы заболевания коронавирусом

Международное исследование связи COVID-19 с нарушениями сенсорных систем человека показали, что новая коронавирусная инфекция вызывает не только потерю обоняния. Ученые установили, что у заболевшего может измениться чувствительность в ротовой полости. Как 14 мая сообщает РИА Новости, в исследовании приняли участие и российские ученые.

Исследованием занимался Всемирный консорциум ученых из 50 стран. Они проверяли воздействие новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемую тригеминальную чувствительность в полости рта, не связанную с восприятием вкуса или запаха.

Опрос пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, проведенный силами консорциума, показал, что у заболевших наблюдается не только потерял обоняния (аносмия), но и резкое ухудшение вкусовых ощущений, а также изменение чувствительности в ротовой полости при отсутствии заложенности носа.

Это отличает COVID-19 от ОРВИ и гриппа, при которых также может наблюдаться частичная потеря обоняния.

По оценкам авторов исследования, у пациентов с COVID-19 функция обоняние снижается в среднем на 80, вкуса — на 70, и тригеминальная чувствительность — на 40 процентов.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Ёкарны. Я, оказывается, уже лет 30 короной болею. Ем колбасу, а вкуса не чувствую. Даже глютомат в составе не помогает.
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