Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 14 мая, в отдел полиции доставлены трое граждан одного из закавказских государств, 29, 39 и 46 лет. Все трое под камеру признались, что причастны к летней драке на Салова, но затруднились сразу объяснить, что заставило махать кулаками и хвататься за подручные средства.

Полицейские установили трёх участников международного конфликта со стрельбой, который в августе произошёл во Фрунзенском районе Петербурга. Спустя почти восемь месяцев иностранцы с трудом вспоминают, с чего всё началось.

По словам самого младшего, причиной стычки стало недопонимание: кто-то услышал оскорбление, которого будто бы не было. Другой ответил, что «ребята напали, мы ответ дали». «Подрался, убежали, и всё», — говорит третий.



По данным полиции, в драку перерос спор за торговое место. Отдельно отмечены навыки скрытности участников, которых нашли, несмотря на длительные попытки уйти от правосудия.



«Принципиальная позиция полиции Петербурга о реагировании на групповые конфликты с применением оружия, особенно в людных местах, остается неизменной, а все попытки причастных уйти от правосудия жестко пресекаются», — сообщают в ГУ МВД.



Две группы иностранцев из Узбекистана и Азербайджана выясняли отношения днём 16 августа. Общий язык искали порядка восьми человек, в качестве «переводчика» использовали травматический пистолет и бейсбольную биту. Четверо попали в больницу, полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК). Ещё одним последствием стали миграционные рейды.

