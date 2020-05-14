FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
73.58р79.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
14.05.2020 17:42
0
Печать

Неуловимые с овощебазы. Полиция восемь месяцев искала участников драки на Салова

Полицейские установили трёх участников международного конфликта со стрельбой, который в августе произошёл во Фрунзенском районе Петербурга. Спустя почти восемь месяцев иностранцы с трудом вспоминают, с чего всё началось.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 14 мая, в отдел полиции доставлены трое граждан одного из закавказских государств, 29, 39 и 46 лет. Все трое под камеру признались, что причастны к летней драке на Салова, но затруднились сразу объяснить, что заставило махать кулаками и хвататься за подручные средства.

По словам самого младшего, причиной стычки стало недопонимание: кто-то услышал оскорбление, которого будто бы не было. Другой ответил, что «ребята напали, мы ответ дали». «Подрался, убежали, и всё», — говорит третий.

По данным полиции, в драку перерос спор за торговое место. Отдельно отмечены навыки скрытности участников, которых нашли, несмотря на длительные попытки уйти от правосудия.

«Принципиальная позиция полиции Петербурга о реагировании на групповые конфликты с применением оружия, особенно в людных местах, остается неизменной, а все попытки причастных уйти от правосудия жестко пресекаются», — сообщают в ГУ МВД.

Две группы иностранцев из Узбекистана и Азербайджана выясняли отношения днём 16 августа. Общий язык искали порядка восьми человек, в качестве «переводчика» использовали травматический пистолет и бейсбольную биту. Четверо попали в больницу, полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК). Ещё одним последствием стали миграционные рейды.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний