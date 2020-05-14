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14.05.2020 16:17
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В Финляндии COVID-19 с начала пандемии унёс жизни 287 человек. Число госпитализированных снижается

В Финляндии на сегодняшний день зарегистрировано 287 смертей больных коронавирусом, общее число выявленных случаев заражения выросло за последние сутки на 91, до 6 145. Об этом сообщает 14 мая Ведомство здравоохранения и соцразвития страны THL.

За последние сутки скончались трое. Медианный возраст 244 погибших, о которых уже есть более точные данные, — 84 года. Из них 49% — мужчины, 51% — женщины.

В больницах на данный момент находятся 143 пациента с COVID-19, из них 33 — в палатах интенсивной терапии.

Количество пациентов в разных больницах Финляндии
Количество пациентов в разных больницах ФинляндииФото: THL
Количество пациентов в палатах интенсивной терапии в разных больницах Финляндии
Количество пациентов в палатах интенсивной терапии в разных больницах ФинляндииФото: THL

С начала пандемии протестировано 137 тысяч человек. По предварительным данным, излечились от коронавируса по меньшей мере 4 300.

Заболеваемость достигла 111 человек на 100 тысяч населения.

Напомним, Финляндия с 14 мая открывает школы, постепенно ослабляя ограничительные меры. Однако граница с Россией будет закрыта как минимум ещё месяц.

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Комментарии (5)

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Balamut
Качественное и ответственное управление дает хорошие результаты. Через месяц финны забудут о вирусе, а мы будем про это г... слушать и страдать, слушать и страдать
kuk-vasyusha
И стоило финнам так переживать, с такой то статистикой?!
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