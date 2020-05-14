В Финляндии COVID-19 с начала пандемии унёс жизни 287 человек. Число госпитализированных снижается
В Финляндии на сегодняшний день зарегистрировано 287 смертей больных коронавирусом, общее число выявленных случаев заражения выросло за последние сутки на 91, до 6 145. Об этом сообщает 14 мая Ведомство здравоохранения и соцразвития страны THL.
Olemme jälleen päivittäneet #koronavirus -tilannekatsauksen (to 14.5. klo 15.20).— THL (@THLorg) May 14, 2020
🔹testattuja näytteitä 137 000
🔹varmistettuja tapauksia 6 145
🔹toipuneita ainakin 4 300
🔹sairaalahoidossa 143
🔹heistä tehohoidossa 33
🔹menehtyneitä 287
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За последние сутки скончались трое. Медианный возраст 244 погибших, о которых уже есть более точные данные, — 84 года. Из них 49% — мужчины, 51% — женщины.
В больницах на данный момент находятся 143 пациента с COVID-19, из них 33 — в палатах интенсивной терапии.
С начала пандемии протестировано 137 тысяч человек. По предварительным данным, излечились от коронавируса по меньшей мере 4 300.
Заболеваемость достигла 111 человек на 100 тысяч населения.
Напомним, Финляндия с 14 мая открывает школы, постепенно ослабляя ограничительные меры. Однако граница с Россией будет закрыта как минимум ещё месяц.