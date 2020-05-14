В Финляндии COVID-19 с начала пандемии унёс жизни 287 человек. Число госпитализированных снижается

В Финляндии на сегодняшний день зарегистрировано 287 смертей больных коронавирусом, общее число выявленных случаев заражения выросло за последние сутки на 91, до 6 145. Об этом сообщает 14 мая Ведомство здравоохранения и соцразвития страны THL.

Olemme jälleen päivittäneet #koronavirus -tilannekatsauksen (to 14.5. klo 15.20).



🔹testattuja näytteitä 137 000

🔹varmistettuja tapauksia 6 145

🔹toipuneita ainakin 4 300

🔹sairaalahoidossa 143

🔹heistä tehohoidossa 33

🔹menehtyneitä 287



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За последние сутки скончались трое. Медианный возраст 244 погибших, о которых уже есть более точные данные, — 84 года. Из них 49% — мужчины, 51% — женщины. В больницах на данный момент находятся 143 пациента с COVID-19, из них 33 — в палатах интенсивной терапии.

Количество пациентов в разных больницах Финляндии Фото: THL Количество пациентов в палатах интенсивной терапии в разных больницах Финляндии Фото: THL