FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
73.58р79.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
14.05.2020 15:53
0
Печать

На улице Подвойского почти сгорела двушка в панельном доме

Четырнадцать пожарных боролись с огнём, который разгорелся в девятиэтажном доме в Невском районе Петербурга 14 мая. По данным МЧС, кроме обстановки, никто не пострадал.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

О возгорании на улице Подвойского, 24/2, сообщили в соцсетях, отметив, что пожар произошёл на восьмом этаже. На момент съёмки пожарные практически завершили работу, из окон вырывался дым.

Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Подвойского поступил в два часа дня. Горела двухкомнатная квартира. Огонь распространился на 25 квадратных метров: обгорели кухня, коридор и одна из комнат. Через сорок минут пожар ликвидировали силами четырёх расчётов. В ведомстве добавили, что пострадавших среди жильцов нет.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний