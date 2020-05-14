На улице Подвойского почти сгорела двушка в панельном доме
Четырнадцать пожарных боролись с огнём, который разгорелся в девятиэтажном доме в Невском районе Петербурга 14 мая. По данным МЧС, кроме обстановки, никто не пострадал.
О возгорании на улице Подвойского, 24/2, сообщили в соцсетях, отметив, что пожар произошёл на восьмом этаже. На момент съёмки пожарные практически завершили работу, из окон вырывался дым.
Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Подвойского поступил в два часа дня. Горела двухкомнатная квартира. Огонь распространился на 25 квадратных метров: обгорели кухня, коридор и одна из комнат. Через сорок минут пожар ликвидировали силами четырёх расчётов. В ведомстве добавили, что пострадавших среди жильцов нет.