Беглов: Введение пропусков в Петербурге на данный момент нецелесообразно. Но мы к этому готовы

На данный момент введение спецпропусков для передвижения по городу в Петербурге нецелесообразно. Об этом 14 мая заявил губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Правительство Санкт-Петербурга рассматривало вопрос введения пропускного режима в городе. Проведена вся необходимая подготовительная работа. Все ведомства и службы готовы к его введению. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной», — подчеркнул губернатор города.



Ранее «Фонтанка» неоднократно рассказывала об этапах подготовки Смольного к пропускному режиму. В частности, дорожные подрядчики получили задание собрать сотни водоналивных барьеров для сужения дорог на месте контрольно-пропускных пунктов. Прогнозируемые места расстановки КПП «Фонтанка» указала на карте, их 62 штуки. Как пропускной режим может выглядеть в Петербурге — читайте здесь.

Говоря о других мерах борьбы с эпидемией, Беглов 14 мая заявил, что в ближайшее время будут развернуты новые коечные мощности в трех федеральных стационарах — клинической больнице №122 имени Соколова ФМБА, 442-м военном клиническом госпитале Министерства обороны, Научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии Минздрава России. Кроме того, в городской поликлинике № 42 планируется открыть инфекционное отделение Городской больницы № 20.

Всего, по словам губернатора, сейчас в Петербурге помощь пациентам с COVID-19 оказывают 19 стационаров, развернуто 6212 коек. С начала эпидемии перепрофилировано 13 городских больниц и 4 федеральных медицинских учреждения. 31 лаборатория проводит диагностику на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Работают 5 центров рентгеновской компьютерной томографии. В них проходят обследование те, кто лечится амбулаторно.

