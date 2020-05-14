И пояснили, что название нового ледокола продолжает традицию имянаречения морских судов Росатомфлота, согласно которой названия выбираются из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяют имена легендарных советских атомных ледоколов проектов 10520, 10521, уже выведенных из эксплуатации.

«26 мая на Балтийском заводе состоится техническая закладка третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. Новый ледокол получит имя «Якутия» и станет четвертым атомоходом серии. Заказчиком строительства выступает ФГУП «Атомфлот» (предприятие госкорпорации «Росатом»)», — рассказали на предприятии 14 мая.

Первым сданным судном этого проекта должна стать «Арктика». Вместе со строящимися «Сибирью» и «Уралом», крупнейшими в мире атомными ледоколами, они сменят своих предшественников на Северном морском пути, у которых заканчивается срок эксплуатации. Суда смогут работать в море и устьях рек, в одиночку проводить танкеры через трехметровые льды.



Отметим, еще в феврале стало известно, что «Арктика» при швартовных испытаниях получила повреждения.