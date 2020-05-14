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14.05.2020 10:52
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Количество заразившихся COVID-19 в системе ФСИН за две недели выросло более чем вдвое

За последние две недели количество заразившихся коронавирусом в Федеральной службе исполнения наказаний увеличилось более чем вдвое. Об этом 14 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных — 145 случаев. При этом выздоровели 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных», — уточнили во ФСИН.

Таким образом, всего в системе исполнения наказаний, по официальным данным, заражены 762 человека. Напомним, 28 апреля сообщалось о 271 заражении среди сотрудников и 40 — среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Всего 311 случаев. За две недели количество выявленных случаев увеличилось более чем вдвое.

«Медицинские работники увеличили количество покамерных обходов и осмотров. При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус», — заверили во ФСИН.

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Комментарии (1)

Владислав М
Сотрудников ФСИН будут судить за заражение заключённых коронавирусом? Кто будет оплачивать сидельцам вред здоровью?
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