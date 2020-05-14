Количество заразившихся COVID-19 в системе ФСИН за две недели выросло более чем вдвое

За последние две недели количество заразившихся коронавирусом в Федеральной службе исполнения наказаний увеличилось более чем вдвое. Об этом 14 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных — 145 случаев. При этом выздоровели 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных», — уточнили во ФСИН.

