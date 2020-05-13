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13.05.2020 19:54
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Ретейлеры идут в рестораторы. Prisma запускает фабрику-кухню, «Лента» начинает торговать едой из ресторанных сетей

Финская сеть продуктовых супермаркетов Prisma запустит производство готовой еды в Петербурге, рассказали «Фонтанке» в компании 13 мая. Цех по производству готовой еды и полуфабрикатов будет запущен осенью 2020 года в здании торгового центра «Светлановский», его мощность составит 20 тонн продукции в месяц.

Ретейлер планирует начать с производства классических позиций: салата оливье и сельди под шубой. Всего в ассортименте будет на первом этапе около 30 видов готовых блюд, они будут продаваться на развес в гипермаркетах, затем и в других магазинах сети. «До конца года рассчитываем вывести линейку порционной продукции в индивидуальной упаковке», — прокомментировал генеральный директор Prisma Ярмо Паавилайнен.

Сейчас в сети Prisma 15 магазинов. До сентября откроются ещё два супермаркета общей площадью 2,2 тыс. кв. м — на Светлановской площади и в Транспортном переулке.

Сеть «Лента» 13 мая объявила о начале сотрудничества с сетью кофеен «Шоколадница». Пока пилотный проект по продаже блюд стартовал в четырёх магазинах в Москве, но география и ассортимент проекта будут расширяться. Так, в мае будут реализованы совместные проекты с ресторанами, продающими кондитерские изделия и готовые блюда в Москве и Петербурге.

Ранее о продаже блюд и ресторанов также сообщала сеть «Перекресток».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Alex000
Это называется "ковид сожрал экономику".
Правда сожрал её не ковид, а полная вопиющая бездарность в плане мер сохранения таковой, ну да не суть.
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