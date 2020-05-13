Ретейлеры идут в рестораторы. Prisma запускает фабрику-кухню, «Лента» начинает торговать едой из ресторанных сетей

Финская сеть продуктовых супермаркетов Prisma запустит производство готовой еды в Петербурге, рассказали «Фонтанке» в компании 13 мая. Цех по производству готовой еды и полуфабрикатов будет запущен осенью 2020 года в здании торгового центра «Светлановский», его мощность составит 20 тонн продукции в месяц.



Ретейлер планирует начать с производства классических позиций: салата оливье и сельди под шубой. Всего в ассортименте будет на первом этапе около 30 видов готовых блюд, они будут продаваться на развес в гипермаркетах, затем и в других магазинах сети. «До конца года рассчитываем вывести линейку порционной продукции в индивидуальной упаковке», — прокомментировал генеральный директор Prisma Ярмо Паавилайнен.