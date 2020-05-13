В Петербурге локализуют производство масок, медтехники и лекарств, чтобы не зависеть ни от кого в мире
Вице-губернатор Владимир Княгинин заявил, что в Петербурге будет развернуто производство средств защиты, медтехники и лекарств. Это один из уроков пандемии коронавируса, подчеркнул он.
«Быстро распространение коронавируса в мире нарушило все цепочки поставок, связанные со средствами индивидуальной защиты, лекарственными средствами, — заявил Княгинин 13 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». — Будем разворачивать собственное производство. Локализовать его на территории Санкт-Петербурга. Это касается и медицинской техники, и лекарственных средств, и индивидуальной защиты».
Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая перед депутатами, признал, что в городе не хватает медицинского оборудования. В том числе идет поиск поставщиков аппаратов искусственной вентиляции легких. Даже имея на них деньги, приходится стоять в очереди.