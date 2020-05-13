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13.05.2020 19:22
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В Петербурге локализуют производство масок, медтехники и лекарств, чтобы не зависеть ни от кого в мире

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Вице-губернатор Владимир Княгинин заявил, что в Петербурге будет развернуто производство средств защиты, медтехники и лекарств. Это один из уроков пандемии коронавируса, подчеркнул он.

«Быстро распространение коронавируса в мире нарушило все цепочки поставок, связанные со средствами индивидуальной защиты, лекарственными средствами, — заявил Княгинин 13 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». — Будем разворачивать собственное производство. Локализовать его на территории Санкт-Петербурга. Это касается и медицинской техники, и лекарственных средств, и индивидуальной защиты».

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая перед депутатами, признал, что в городе не хватает медицинского оборудования. В том числе идет поиск поставщиков аппаратов искусственной вентиляции легких. Даже имея на них деньги, приходится стоять в очереди.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (17)

igorvandrop
эээ, пардоньте, возникает вопрос. В Питере до конца лета чтоли будет продлен режим ношения масок и перчаток? Бизнес ёмоё.
261312781
Сначало 3,14доры наоптимизировали, а теперь решили консолидировать. Уроды.
krasnonosov
Чем занимались все эти путинские юристы-экономисты в кожаных креслах, получающие миллионные зарплаты, если всю медицину и производство в стране развалили и оказались ни к чему не готовы? Их фамилии известны, почему они не под судом?
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