В Петербурге локализуют производство масок, медтехники и лекарств, чтобы не зависеть ни от кого в мире

Вице-губернатор Владимир Княгинин заявил, что в Петербурге будет развернуто производство средств защиты, медтехники и лекарств. Это один из уроков пандемии коронавируса, подчеркнул он.



«Быстро распространение коронавируса в мире нарушило все цепочки поставок, связанные со средствами индивидуальной защиты, лекарственными средствами, — заявил Княгинин 13 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». — Будем разворачивать собственное производство. Локализовать его на территории Санкт-Петербурга. Это касается и медицинской техники, и лекарственных средств, и индивидуальной защиты».