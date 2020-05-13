Беглов признал нехватку медоборудования в больницах Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов признал, что в городе не хватает медицинского оборудования. В том числе идет поиск поставщиков аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом градоначальник сказал 13 мая в Мариинском дворце во время отчета по итогам 2019 года перед Заксобранием.
Глава города сообщил, что требуется время для закупки медоборудования, которое сегодня не всегда есть возможность приобрести, даже имея средства.
«Мы стоим в очереди, ищем оборудование в разных странах, в особенности аппараты ИВЛ, чтобы оснастить ими больницы», — пояснил губернатор.
Напомним, в Петербурге могут возникнуть дополнительные проблемы с аппаратами ИВЛ — в городе (так же, как и по всей стране) отказываются от использования техники производства уральского завода Ростеха после пожара в больнице Святого Георгия, унесшего жизни пяти человек. Возгорание, по предварительной версии, началось именно с аппарата ИВЛ.