Беглов признал нехватку медоборудования в больницах Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов признал, что в городе не хватает медицинского оборудования. В том числе идет поиск поставщиков аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом градоначальник сказал 13 мая в Мариинском дворце во время отчета по итогам 2019 года перед Заксобранием.



Глава города сообщил, что требуется время для закупки медоборудования, которое сегодня не всегда есть возможность приобрести, даже имея средства.



«Мы стоим в очереди, ищем оборудование в разных странах, в особенности аппараты ИВЛ, чтобы оснастить ими больницы», — пояснил губернатор.

