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13.05.2020 13:59
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Беглов признал нехватку медоборудования в больницах Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов признал, что в городе не хватает медицинского оборудования. В том числе идет поиск поставщиков аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом градоначальник сказал 13 мая в Мариинском дворце во время отчета по итогам 2019 года перед Заксобранием.

Глава города сообщил, что требуется время для закупки медоборудования, которое сегодня не всегда есть возможность приобрести, даже имея средства.

«Мы стоим в очереди, ищем оборудование в разных странах, в особенности аппараты ИВЛ, чтобы оснастить ими больницы», — пояснил губернатор.

Напомним, в Петербурге могут возникнуть дополнительные проблемы с аппаратами ИВЛ — в городе (так же, как и по всей стране) отказываются от использования техники производства уральского завода Ростеха после пожара в больнице Святого Георгия, унесшего жизни пяти человек. Возгорание, по предварительной версии, началось именно с аппарата ИВЛ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

bubor
Зачем в очереди стоять, Трамп сообщал Путину, что США может поставить столько ИВЛ, сколько надо. Или они неправильные и нам нужны только горючие отечественные.
Fjfef
Мы готовились, готовились и не подготовились?)
McGillavry
Не справляешься с должностными обязанностями — заявление по собственному желанию на стол! Почему в партии национального позора это не так?
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