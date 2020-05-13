Эксплуатацию аппаратов ИВЛ Ростеха, которые могли стать причиной пожара в петербургской больнице, остановили из-за угрозы жизни и здоровью пациентов
Росздравнадзор вывел из обращения аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М». Оборудование, которое использует большинство российских больниц при лечении коронавируса, признано потенциально опасным.
«В связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан приостановить применение аппарата ИВЛ «Авента-М», — говорится в приказе главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.
Аппараты этой марки зарегистрированы в качестве медизделия в феврале 2016 года. Санкции наложены на партию, произведенную с 1 апреля 2020 года. Вероятно, это связано с тем, что аппараты из этой партии привели к пожарам в петербургской больнице Святого Георгия с гибелью пяти человек и в московской больнице Спасокукоцкого, где скончался один пациент.
Аппараты производит Уральский приборостроительный завод, входящий в корпорацию «Ростех». По предварительным данным, к пожарам в больницах привело самовозгорание «Авент-М».
США после трагедий в российских клиниках отозвали партию аппаратов ИВЛ, закупленных в апреле 2020 года.