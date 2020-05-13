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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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13.05.2020 11:20
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Эксплуатацию аппаратов ИВЛ Ростеха, которые могли стать причиной пожара в петербургской больнице, остановили из-за угрозы жизни и здоровью пациентов

Росздравнадзор вывел из обращения аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М». Оборудование, которое использует большинство российских больниц при лечении коронавируса, признано потенциально опасным.

«В связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан приостановить применение аппарата ИВЛ «Авента-М», — говорится в приказе главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.

Аппараты этой марки зарегистрированы в качестве медизделия в феврале 2016 года. Санкции наложены на партию, произведенную с 1 апреля 2020 года. Вероятно, это связано с тем, что аппараты из этой партии привели к пожарам в петербургской больнице Святого Георгия с гибелью пяти человек и в московской больнице Спасокукоцкого, где скончался один пациент.

Аппараты производит Уральский приборостроительный завод, входящий в корпорацию «Ростех». По предварительным данным, к пожарам в больницах привело самовозгорание «Авент-М».

США после трагедий в российских клиниках отозвали партию аппаратов ИВЛ, закупленных в апреле 2020 года.

Письмо Росздравнадзора о приостановке применения аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М»Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

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Комментарии (10)

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Mozg
Пусть все деньги за них вернут!
Evgeniy Opel_Reshetov
Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента» имеют автоадаптивные функции (специалисты в области ИВЛ называют их интеллектуальными, так как работают они по принципу обратной связи), обладают активным клапаном выдоха – не препятствуют попыткам выдоха пациента в случае, если пациент начинает дышать самостоятельно, обладают интуитивно понятным интерфейсом, высокотехнологичны – обмен информацией между врачом и пациентом происходит через активный экран, имеется возможность передачи данных по Wi-Fi, возможно и управление аппаратом в режиме удаленного доступа (при необходимости). Несмотря на сложность и высокотехнологичность медицинских изделий, цена их в разы ниже импортных аналогов, а стоимость обслуживания меньше на порядок. Разработка конструкторским медицинским отделом завода аппарата искусственной вентиляции легких для недоношенных новорожденных «Поток» позволяет замещать импортные аналоги и в неонатологии.
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