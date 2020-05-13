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13.05.2020 19:05
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«Очень-очень положительный тренд». Шляхто рассказал о прекращении роста числа заболевших коронавирусом в Петербурге

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто заявил, что в городе уже неделю не растет число заболевших.

Евгений Шляхто<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»<br>
Евгений Шляхто

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Последние 7 дней число госпитализированных больных с ковид-инфекцией и число больных с внебольничными пневмониями не нарастают. Мы стоим на стабильно одинаковом уровне. Уже 7 дней. Это очень-очень положительный тренд, — заявил он 13 марта в эфире канала «Санкт-Петербург». — Нам удается сохранять относительно низкую летальность — она меньше чем 0,8% при ковид-инфекции. Это тоже заслуга системы здравоохранения города».

Вместе это, по его словам, позволило выиграть время, чтобы федеральные учреждения здравоохранения также могли присоединиться к работе с больными коронавирусом.

«И сегодня, и завтра еще в городе добавится около 1000 коек, и я тоже думаю, что это внесет вклад в стабилизацию ситуации», — считает Шляхто.

Последние новости о коронавирусе в Петербурге, России и мире — читайте в нашей трансляции.

Евгений Шляхто<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»<br>
Евгений Шляхто

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (17)

Alex000
При рекордном приросте как вообще это сказанное трактовать?
Саша Иванов
Как соотнести с " По итогам последней недели заболеваемость пневмониями выросла в 5,5 раза. А всего с начала пандемии умерли 697 человек.
Для сравнения, в официальной статистике в Петербурге 8485 случаев заражения COVID-19, умерло 63 человека. А выздоровело 1 848 человек."
261240601
Так 13 марта или 13 мая он сказал?
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