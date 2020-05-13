Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 13 мая
В Петербурге снова больше четырех сотен новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. А в целом по стране — больше десяти тысяч. Эхо пожара в больнице Святого Георгия прошло по всей России и за ночь добралось до США. А президент Владимир Путин планирует провести совещание по ситуации в авиаотрасли.
Важная новость. Петербургских детей могут отправить летом в лагеря... но работать они будут как обсерваторы.
«Когда дети приедут в эти лагеря, если нам разрешать, то уже выезда не будет и приезда родителей не будет, пока не будет отработана вся смена, - сообщил губернатор. - Фактически детские лагеря будут работать в режиме обсерватора». В таком же режиме, по согласованию с Роспотребнадзором, будут открываться пансионаты с медицинской лицензией для пожилых людей.
Подробнее здесь.
В Комздраве рассказали о личностях новых пяти умерших пациентов с коронавирусом. Это женщина 60 лет и мужчина, которому исполнился 71 год. Первая скончалась в Боткина, второй — в горбольнице
Также Беглов рассказал, у скольких петербуржцев диагностирована внебольничная пневмония. Её развитие может вызывать коронавирус. По итогам последней недели заболеваемость пневмониями выросла в 5,5 раза. А всего с начала пандемии умерли 697 человек.
Для сравнения, в официальной статистике в Петербурге 8485 случаев заражения COVID-19, умерло 63 человека. А выздоровело 1 848 человек.
Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 мая предстал перед депутатами Заксобрания с ежегодным отчетом об итогах 2019 года. В Мариинский дворец градоначальник приехал в респираторе, но на трибуне снял защиту.
В начале градоначальник озвучил количество медработников, которые заразились «ковидом» при исполнении трудовых обязанностей. Из общего количества заболевших 8484 человек — почти 1,5 тысячи. При этом официально смерть от последствий заболевания коронавирусом подтвердили только у четырех медработников.
Аппарат ИВЛ «Авента-М», который загорелся в больнице Святого Георгия, вывели из обращения по всей России. Указ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. С 13 мая пользоваться такими устройствами, произведёнными с 1 апреля, запрещено.
При этом в Минпромторге добавили, что проверку после пожаров в больницах должны пройти не только сами аппараты ИВЛ, но и условия их эксплуатации.
Инспекторам ГИБДД раздали смартфоны с установленным приложением «Карантин»: подключившись к любой дорожной камере, полицейский получает возможность прямо в потоке увидеть нарушителя и тут же остановить его машину.
Приложение называется «Карантин». Подробнее о нём — здесь.
Среди умерших от коронавируса в Петербурге — первый полицейский.
По информации «Фонтанки», около 20 часов 12 мая в Покровской больнице умер 46-летний подполковник полиции начальник 16-го отдела Василеостровского района Руслан Анисимов. По данным «Фонтанки», он поступил в больницу по неотложной помощи утром 27 апреля с двухсторонней пневмонией. На ИВЛ находился с 6 мая. Причина смерти: COVID-19, двухсторонняя пневмония. Подробнее здесь.
В Петербурге за минувшие сутки умерли сразу пять пациентов с COVID-19. Таким образом, всего в городе за период пандемии зафиксировано 63 летальных исхода.
Всего по стране статистика смертей за сутки увеличилась на 96 фамилий. Из них 53 приходится на Москву, семь — на Московскую область. На третьем месте Северная столица.
Картина на 10:35 13 мая
В Петербурге за сутки выявили 435 новых случаев заражения коронавирусом. По России опять более 10 тысяч заболевших.
Первое место по числу новых случаев остается за Москвой. В столице нашли еще 4703 заболевших коронавирусом. На второй строчке держится Московская область с 962 пациентами. Петербург сегодня вернулся в тройку, после того как вчера его вытеснила Нижегородская область.