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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
13.05.2020 11:00
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Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 13 мая

В Петербурге снова больше четырех сотен новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. А в целом по стране — больше десяти тысяч. Эхо пожара в больнице Святого Георгия прошло по всей России и за ночь добралось до США. А президент Владимир Путин планирует провести совещание по ситуации в авиаотрасли.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» 
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» 

Важная новость. Петербургских детей могут отправить летом в лагеря... но работать они будут как обсерваторы.

«Когда дети приедут в эти лагеря, если нам разрешать, то уже выезда не будет и приезда родителей не будет, пока не будет отработана вся смена, - сообщил губернатор. - Фактически детские лагеря будут работать в режиме обсерватора». В таком же режиме, по согласованию с Роспотребнадзором, будут открываться пансионаты с медицинской лицензией для пожилых людей.

Подробнее здесь.

В Комздраве рассказали о личностях новых пяти умерших пациентов с коронавирусом. Это женщина 60 лет и мужчина, которому исполнился 71 год. Первая скончалась в Боткина, второй — в горбольнице № 2. Ещё трое — это пациенты больницы Святого великомученика Георгия. Мужчины 71 года и 56 лет, а также женщина 88 лет умерли 15 и 22 апреля.

Также Беглов рассказал, у скольких петербуржцев диагностирована внебольничная пневмония. Её развитие может вызывать коронавирус. По итогам последней недели заболеваемость пневмониями выросла в 5,5 раза. А всего с начала пандемии умерли 697 человек.

Для сравнения, в официальной статистике в Петербурге 8485 случаев заражения COVID-19, умерло 63 человека. А выздоровело 1 848 человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 мая предстал перед депутатами Заксобрания с ежегодным отчетом об итогах 2019 года. В Мариинский дворец градоначальник приехал в респираторе, но на трибуне снял защиту.

В начале градоначальник озвучил количество медработников, которые заразились «ковидом» при исполнении трудовых обязанностей. Из общего количества заболевших 8484 человек — почти 1,5 тысячи. При этом официально смерть от последствий заболевания коронавирусом подтвердили только у четырех медработников.

Фото: скриншот трансляции
Фото: скриншот трансляции

Аппарат ИВЛ «Авента-М», который загорелся в больнице Святого Георгия, вывели из обращения по всей России. Указ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. С 13 мая пользоваться такими устройствами, произведёнными с 1 апреля, запрещено.

При этом в Минпромторге добавили, что проверку после пожаров в больницах должны пройти не только сами аппараты ИВЛ, но и условия их эксплуатации.

Инспекторам ГИБДД раздали смартфоны с установленным приложением «Карантин»: подключившись к любой дорожной камере, полицейский получает возможность прямо в потоке увидеть нарушителя и тут же остановить его машину.

Приложение называется «Карантин». Подробнее о нём — здесь.

Среди умерших от коронавируса в Петербурге — первый полицейский.

По информации «Фонтанки», около 20 часов 12 мая в Покровской больнице умер 46-летний подполковник полиции начальник 16-го отдела Василеостровского района Руслан Анисимов. По данным «Фонтанки», он поступил в больницу по неотложной помощи утром 27 апреля с двухсторонней пневмонией. На ИВЛ находился с 6 мая. Причина смерти: COVID-19, двухсторонняя пневмония. Подробнее здесь.

В Петербурге за минувшие сутки умерли сразу пять пациентов с COVID-19. Таким образом, всего в городе за период пандемии зафиксировано 63 летальных исхода.

Всего по стране статистика смертей за сутки увеличилась на 96 фамилий. Из них 53 приходится на Москву, семь — на Московскую область. На третьем месте Северная столица.

Картина на 10:35 13 мая

Фото: Стопкоронавирус.рф
Фото: Стопкоронавирус.рф

В Петербурге за сутки выявили 435 новых случаев заражения коронавирусом. По России опять более 10 тысяч заболевших.

Первое место по числу новых случаев остается за Москвой. В столице нашли еще 4703 заболевших коронавирусом. На второй строчке держится Московская область с 962 пациентами. Петербург сегодня вернулся в тройку, после того как вчера его вытеснила Нижегородская область.

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Комментарии (1)

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США Вышли на плато (?)
Позапрошлая неделя 217,021, прошлая 201,868, эта 171,003
cvd.tw1.ru
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