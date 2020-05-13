Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 13 мая

Важная новость. Петербургских детей могут отправить летом в лагеря... но работать они будут как обсерваторы.

«Когда дети приедут в эти лагеря, если нам разрешать, то уже выезда не будет и приезда родителей не будет, пока не будет отработана вся смена, - сообщил губернатор. - Фактически детские лагеря будут работать в режиме обсерватора». В таком же режиме, по согласованию с Роспотребнадзором, будут открываться пансионаты с медицинской лицензией для пожилых людей.



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