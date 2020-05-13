Вывозной рейс из Таиланда привез в Петербург больше 140 человек

Борт компании «Аэрофлот» вернул в Россию из Таиланда, по данным Минтранса, 364 пассажира. Чуть меньше половины высадились в Петербурге, остальные улетят в Москву.



По данным Flightradar, рейс сел в Пулково в 18.33. Как сообщает Смольный, 141 пассажир должен был сойти с самолета в Северной столице — это жители Петербурга, Ленобласти и несколько человек из других регионов. Всего, сказано в сообщении городской администрации, на самолете в Россию вернулись 351 человек, хотя ранее Минтранс сообщал о 364 пассажирах.