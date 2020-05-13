Самоизолировавшиеся россияне стали чаще умирать от алкоголя. Минздрав предложил избирательное спасение
Во время пандемии алкоголь стал настолько востребован у россиян, что это отразилось в оперативном мониторинге смертности. Об этом 13 мая заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Государственной думы.
Мурашко с сожалением отметил, что роль спиртного в структуре смертности начала возрастать. Он напомнил об инициативе по увеличению возраста продажи алкогольной продукции до 21 года. Это, уверен министр, поможет сократить как смертность, так и заболеваемость.
«Не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но я думаю, что нужно подумать об алкоголе», — цитирует Мурашко ТАСС.
О фатальных последствиях пития во время пандемии министр предупреждал в начале мая. Как показала статистика, россияне в самоизоляции стали выпивать на
При этом в Совфеде иначе смотрели на причину возросшей популярности горячительных напитков: водку скупали из-за нехватки антисептиков. «Исключительно для наружного применения», — не верила в алкоголизацию Валентина Матвиенко.