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13.05.2020 14:31
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Самоизолировавшиеся россияне стали чаще умирать от алкоголя. Минздрав предложил избирательное спасение

Во время пандемии алкоголь стал настолько востребован у россиян, что это отразилось в оперативном мониторинге смертности. Об этом 13 мая заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Государственной думы.

Фото: Изображение Briam Cute с сайта Pixabay

Мурашко с сожалением отметил, что роль спиртного в структуре смертности начала возрастать. Он напомнил об инициативе по увеличению возраста продажи алкогольной продукции до 21 года. Это, уверен министр, поможет сократить как смертность, так и заболеваемость.

«Не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но я думаю, что нужно подумать об алкоголе», — цитирует Мурашко ТАСС.

О фатальных последствиях пития во время пандемии министр предупреждал в начале мая. Как показала статистика, россияне в самоизоляции стали выпивать на 2–3 % активнее. «Алкоголь в этой ситуации — не помощник», — убеждал министр, объясняя, что спиртное скорее яд, чем лекарство.

При этом в Совфеде иначе смотрели на причину возросшей популярности горячительных напитков: водку скупали из-за нехватки антисептиков. «Исключительно для наружного применения», — не верила в алкоголизацию Валентина Матвиенко.

Фото: Изображение Briam Cute с сайта Pixabay

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Комментарии (14)

kurilopitek
на нормальный алкоголь из за заграницы ограничение на ввоз, а то что в магазинах пойло и отрава, вот люди и мрут, всю этномафию состоящюю сплошь и рядом из мурашко/онищенко и ко надо депортировать в киев харьков или откуда свалились на голову русского народа
SERGEY111
Кто не курит и не пьет тот ( от коронавируса ) раненько и здоровеньким ( что согласитесь очень должно быть обидно ) помрет . ( с ) .
hmjo
Это какой Муpaшкo? Спекулянт Сан Саныч, которого играл Пуговкин?
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