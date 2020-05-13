Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 мая предстал перед депутатами Заксобрания с ежегодным отчетом об итогах 2019 года. В Мариинский дворец градоначальник приехал в респираторе, но на трибуне снял защиту. Трансляция мероприятия ведется на сайте парламента.



Отчет главы города об итогах ушедшего года начался в 11 часов утра. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров начал слушать Беглова без лицевой защиты, но надел ее в процессе, правда, не совсем правильно — нос политика был открыт. Позднее депутат от нее избавился. Его заместители Сергей Соловьев и Анатолий Дроздов облачились в СИЗ, как полагается.