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13.05.2020 11:28
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Беглов пришел отчитываться перед парламентом в респираторе. В процессе губернатор снял защиту

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 мая предстал перед депутатами Заксобрания с ежегодным отчетом об итогах 2019 года. В Мариинский дворец градоначальник приехал в респираторе, но на трибуне снял защиту. Трансляция мероприятия ведется на сайте парламента.

Отчет главы города об итогах ушедшего года начался в 11 часов утра. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров начал слушать Беглова без лицевой защиты, но надел ее в процессе, правда, не совсем правильно — нос политика был открыт. Позднее депутат от нее избавился. Его заместители Сергей Соловьев и Анатолий Дроздов облачились в СИЗ, как полагается.

Напомним, с 12 мая в Петербурге обязательно ношение защитных масок и перчаток в общественных местах.

Фото: скриншот трансляции
Фото: скриншот трансляции

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Комментарии (22)

261194631
Этот самозванец устроил в городе АД а не BIG LOVE, как обнадеживающе обещал его предвыборный слоган. Каким фарсом были его "выборы", таким же фарсом обернулось и его "губернаторство". В отставку, адназначна. И под суд.
Гость
В отставку Беглова! Как он допустил что на улице Петербурга сейчас без масок и перчаток ходят все! Позор такому Губеру
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