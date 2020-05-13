В Зеленогорске на остановке нашли младенца. На вид ему не больше двух месяцев

В Курортном районе Петербурга на автобусной остановке нашли младенца. Как стало известно «Фонтанке», 12 мая около девяти вечера внимание сотрудников вневедомственной охраны к ребенку, лежащему на остановке, привлек прохожий.



По данным нашего издания, младенцу около двух месяцев на вид, обнаружили его на остановке у дома 74 по проспекту Ленина в Зеленогорске. Сотрудники Росгвардии вызвали полицию и передали ребенка медицинским работникам.

