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13.05.2020 00:04
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В Зеленогорске на остановке нашли младенца. На вид ему не больше двух месяцев

В Курортном районе Петербурга на автобусной остановке нашли младенца. Как стало известно «Фонтанке», 12 мая около девяти вечера внимание сотрудников вневедомственной охраны к ребенку, лежащему на остановке, привлек прохожий.

По данным нашего издания, младенцу около двух месяцев на вид, обнаружили его на остановке у дома 74 по проспекту Ленина в Зеленогорске. Сотрудники Росгвардии вызвали полицию и передали ребенка медицинским работникам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Djnyana
А вы говорите - ластоногие.. Те хоть плавать умеют!
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