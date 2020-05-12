«У мужа ситуация немного посложнее». Татьяна Навка рассказала о том, как они с Песковым переносят коронавирус
Жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что она уже идет на поправку после заражения Covid-19. Об этом она написала 12 мая в своем Instagram.
По ее словам, вирус удалось обнаружить при первых симптомах и «предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных».
«Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей всё идёт хорошо!» - пишет Навка.
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Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтверждён covid19. Т.к. вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов - совсем не чувствую запахи 😅. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей всё идёт хорошо! 🙌 Спасибо большое за тёплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много! 🙏 Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами) 💪😉 Вот, на что я ещё хочу обратить ваше внимание ⚠️ Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму👆, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы! ❤️ #ТатьянаНавка #вирус #covid19 #новости #спасибоврачам
Она попросила своих подписчиков «прислушиваться к организму», поскольку симптомы у всех разные — например, у нее сразу поднялась температура, а у Пескова в течение нескольких дней она была невысокой.
Напомним, ранее сам пресс-секретарь российского президента сообщил, что госпитализирован с коронавирусом. Песков подчеркнул, что лично с Путиным не встречался более месяца.