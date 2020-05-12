Жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что она уже идет на поправку после заражения Covid-19. Об этом она написала 12 мая в своем Instagram.



По ее словам, вирус удалось обнаружить при первых симптомах и «предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных».



«Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей всё идёт хорошо!» - пишет Навка.

