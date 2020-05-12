Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом. Об этом сам Дмитрий Песков 12 мая сообщил РИА Новости.



Он уточнил, что уже госпитализирован. Отметим, в последний раз Песков публично появлялся на совещании у Путина 30 апреля. В тот день стало известно о том, что заразился глава правительства Михаил Мишустин.

Напомним, ранее диагноз «коронавирус» подтвердился у Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой. Глава Минобрнауки Валерий Фальков находится на самоизоляции, о его здоровье в ведомстве говорить отказываются.

