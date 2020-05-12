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12.05.2020 15:28
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Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом. Об этом сам Дмитрий Песков 12 мая сообщил РИА Новости.

Он уточнил, что уже госпитализирован. Отметим, в последний раз Песков публично появлялся на совещании у Путина 30 апреля. В тот день стало известно о том, что заразился глава правительства Михаил Мишустин.

Напомним, ранее диагноз «коронавирус» подтвердился у Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой. Глава Минобрнауки Валерий Фальков находится на самоизоляции, о его здоровье в ведомстве говорить отказываются.

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Комментарии (39)

alexdelovoi
А говорили, Бога нет
манамана
То-то обнуляемый и сбежал в Сочи
COVID-2036
обеспокоен судьбой сего государственного мужа. во избежание двоякого исхода предлагаю заранее подключить его к сертифицированному аппарату ИВЛ, выпущенному Государственной корпорацией Ростех. также, в занимаемое им помещение установить 3-4 аналогичных (контрольных) аппаратов ИВЛ. при необходимости обращения к помощи иностранных врачей - транспортировать больного прессекретаря к месту последнего приюта на Сухом СуперДжете 100.
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