«С работы принес». Татьяна Навка заразилась коронавирусом от пресс-секретаря Путина

Фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила журналистам, что также лечится от новой коронавирусной инфекции.



«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сообщила Навка 12 мая изданию Daily Storm.



Супруга пресс-секретаря президента также находится в больнице. По мнению спортсменки, болезнь муж принес с работы.

