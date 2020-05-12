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12.05.2020 16:03
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«С работы принес». Татьяна Навка заразилась коронавирусом от пресс-секретаря Путина

Фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила журналистам, что также лечится от новой коронавирусной инфекции.

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сообщила Навка 12 мая изданию Daily Storm.

Супруга пресс-секретаря президента также находится в больнице. По мнению спортсменки, болезнь муж принес с работы.

«Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — уверена Татьяна Навка.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что находится в больнице с коронавирусом, и подчеркнул, что с президентом Владимиром Путиным виделся лично больше месяца назад.

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Комментарии (8)

kuk-vasyusha
Работающий муж - горе в семье))))
Cashmare
И печенеги его терзали, и половцы. Со всем справился Путин, всех перезаряжал, начиная с главврача коммунарки
yaprotiv
все ближе разрывы к главной цели
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