«С работы принес». Татьяна Навка заразилась коронавирусом от пресс-секретаря Путина
Фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила журналистам, что также лечится от новой коронавирусной инфекции.
«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сообщила Навка 12 мая изданию Daily Storm.
Супруга пресс-секретаря президента также находится в больнице. По мнению спортсменки, болезнь муж принес с работы.
«Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — уверена Татьяна Навка.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что находится в больнице с коронавирусом, и подчеркнул, что с президентом Владимиром Путиным виделся лично больше месяца назад.