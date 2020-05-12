Двое петербургских участковых стали обвиняемыми за взломанную дверь и избитого жителя Московского района
Следком Петербурга возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий двумя участковыми 29-го отдела полиции Московского УМВД. Разбирательство длилось почти два года.
Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, сам инцидент произошел 25 марта 2018 на Варшавской улице. По версии следствия, участковые, которые служат не один год, подошли к квартире и потребовали открыть, но получили отказ. Тогда сотрудники стали ломать дверь «неустановленным предметом». Когда хозяин все-таки открыл, то, якобы, получил удар в живот. В больнице, куда он обратился, у мужчины зафиксировали перелом ребра. После чего в апреле он обратился в правоохранительные органы с жалобой и справкой.
Сами полицейские, по предварительной информации, говорят, что проверяли сигнал о том, что в квартире устроен нелегальный хостел для мигрантов. Их адвокат Инна Чижова рассказала «Фонтанке», что сотрудники в присутствии понятых просили хозяина, на которого поступали неоднократные жалобы от жильцов дома, открыть дверь Переговоры, которые зафиксировала аудиозапись, велись почти час, пока дверь не открыли. Мужчина накинулся на сотрудников и начал их оскорблять, его препроводили в отдел. 27 марта в отношении жителя Московского района было возбуждено уголовное дело о нападении и оскорблении. Только после этого мужчина обратился в травмпункт, где зафиксировал побои, якобы, нанесенные ему полицейскими. Дело в последствии было передано в суд, но затем возвращено для устранения нарушения и с декабря 2019 года находится в прокуратуре.
Почему именно спустя два года уголовному преследованию решили подвергнуть участковый, адвокат не знает, но отмечает, что в их адрес от обидчика неоднократно поступали угрозы.
Полиция района в связи с уголовным делом проводит служебную проверку в отношении участковых.