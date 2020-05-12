Двое петербургских участковых стали обвиняемыми за взломанную дверь и избитого жителя Московского района

Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, сам инцидент произошел 25 марта 2018 на Варшавской улице. По версии следствия, участковые, которые служат не один год, подошли к квартире и потребовали открыть, но получили отказ. Тогда сотрудники стали ломать дверь «неустановленным предметом». Когда хозяин все-таки открыл, то, якобы, получил удар в живот. В больнице, куда он обратился, у мужчины зафиксировали перелом ребра. После чего в апреле он обратился в правоохранительные органы с жалобой и справкой.

Сами полицейские, по предварительной информации, говорят, что проверяли сигнал о том, что в квартире устроен нелегальный хостел для мигрантов. Их адвокат Инна Чижова рассказала «Фонтанке», что сотрудники в присутствии понятых просили хозяина, на которого поступали неоднократные жалобы от жильцов дома, открыть дверь Переговоры, которые зафиксировала аудиозапись, велись почти час, пока дверь не открыли. Мужчина накинулся на сотрудников и начал их оскорблять, его препроводили в отдел. 27 марта в отношении жителя Московского района было возбуждено уголовное дело о нападении и оскорблении. Только после этого мужчина обратился в травмпункт, где зафиксировал побои, якобы, нанесенные ему полицейскими. Дело в последствии было передано в суд, но затем возвращено для устранения нарушения и с декабря 2019 года находится в прокуратуре.



Почему именно спустя два года уголовному преследованию решили подвергнуть участковый, адвокат не знает, но отмечает, что в их адрес от обидчика неоднократно поступали угрозы.