Более трехсот пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией (ВП) и COVID-19 скончались в Петербурге с 11 апреля. Данные приводятся в отчете межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге за апрель 2020 года, опубликованном 12 мая.

Согласно графику движения пациентов c ОРВИ, ВП и COVID-19, с 11 апреля в стационары города поступили 5005 человек, выписано 2909 пациентов, умерли 340. Отчет датирован 4 мая. Ранее, в отчете за 24 апреля, число поступивших в больницы с 11 апреля было вдвое меньше — 2619, выписанных было 1547, а умерших — 182.

Также в свежем документе говорится, что в Петербурге были развернуты 5633 койки, из которых заняты 81,4%. Причем 93% пациентов находились в отделениях общего профиля. В реанимации — 7%, из них 3% — на ИВЛ.



По данным городского оперштаба, всего с начала пандемии в Петербурге 8050 случаев заражения COVID-19. Умерли 58 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Выздоровели 1784 человека.