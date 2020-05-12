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12.05.2020 14:54
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Петербуржцы стали вдвое реже платить за парковку в апреле. При этом загрузка сократилась на 29 %

В апреле 2020 года загрузка в зоне платной парковки в центре Петербурга сократилась на 18,6 %. Доля жителей окрестных домов, напротив, выросла.

Как сообщает 12 мая комитет по развитию транспортной инфраструктуры, количество почасовых платежей за парковку по сравнению с мартом уменьшилось на 61 %. По данным чиновников, «это свидетельствует о преимущественном использовании платного парковочного пространства резидентами».

Напомним, с 12 марта городские власти получили возможность штрафовать неплательщиков в зоне платной парковки. После этого собираемость выросла вдвое. Тем не менее уже в конце апреля она почти вернулась к прежним значениям — тогда петербуржцы платили примерно по 114 тысяч, а до введения штрафов — 94 тысячи.

При этом действуют 2076 парковочных разрешений местных жителей, за которые платят по льготной цене. Сама пилотная зона насчитывает порядка 2,8 тысячи машино-мест.

В настоящее время комитетом в адрес автовладельцев направлено 6 202 постановления об административных правонарушениях, 430 из которых уже оплачены.

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Комментарии (1)

182375542
Честно скажу, что 10 постановлений пришли мне. И в связи с этим больше платить принципиально не буду. Как не платить можно найти на ютубе цена вопроса меньше 2 тысяч. Вопрос не только в штрафах, а в том за что им платить ? Платные парковки больше убирают? Везде разметка? Зимой чистят снег? Абсолютно ничего не делают, но при этом хотят чтоб им платили.
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