Петербуржцы стали вдвое реже платить за парковку в апреле. При этом загрузка сократилась на 29 %
В апреле 2020 года загрузка в зоне платной парковки в центре Петербурга сократилась на
Как сообщает 12 мая комитет по развитию транспортной инфраструктуры, количество почасовых платежей за парковку по сравнению с мартом уменьшилось на
Напомним, с 12 марта городские власти получили возможность штрафовать неплательщиков в зоне платной парковки. После этого собираемость выросла вдвое. Тем не менее уже в конце апреля она почти вернулась к прежним значениям — тогда петербуржцы платили примерно по 114 тысяч, а до введения штрафов — 94 тысячи.
При этом действуют 2076 парковочных разрешений местных жителей, за которые платят по льготной цене. Сама пилотная зона насчитывает порядка 2,8 тысячи машино-мест.
В настоящее время комитетом в адрес автовладельцев направлено 6 202 постановления об административных правонарушениях, 430 из которых уже оплачены.