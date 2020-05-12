Петербуржцы стали вдвое реже платить за парковку в апреле. При этом загрузка сократилась на 29 %

В апреле 2020 года загрузка в зоне платной парковки в центре Петербурга сократилась на 18,6 % . Доля жителей окрестных домов, напротив, выросла.



Как сообщает 12 мая комитет по развитию транспортной инфраструктуры, количество почасовых платежей за парковку по сравнению с мартом уменьшилось на 61 % . По данным чиновников, «это свидетельствует о преимущественном использовании платного парковочного пространства резидентами».

Напомним, с 12 марта городские власти получили возможность штрафовать неплательщиков в зоне платной парковки. После этого собираемость выросла вдвое. Тем не менее уже в конце апреля она почти вернулась к прежним значениям — тогда петербуржцы платили примерно по 114 тысяч, а до введения штрафов — 94 тысячи.