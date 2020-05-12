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12.05.2020 10:15
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Суды остаются дома. Коронавирусные ограничения в сфере продлили до 31 мая

Петербургские суды передумали возвращаться к полноценной работе: о том, что коронавирусный режим решено продлить до начала лета, 12 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В городе именно судебные инстанции должны были одними из первых возобновить деятельность в полном объёме и вернуть сотрудников из домов на места https://www.fontanka.ru/2020/05/07/69246979/. При этом основные меры предосторожности (например, социальное дистанцирование, ношение масок и отслеживание людей с признаками недомогания) планировалось сохранить. Отказаться от планов, как во вторник поясняют в пресс-службе, пришлось из-за решения Смольного до 31 мая оставить в силе все коронавирусные ограничения.

О том, что к жизни как до пандемии город возвращаться пока не готов, стало известно накануне. Решение сохранить действующие правила в Смольном объяснили ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

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Комментарии (5)

261285511
Приехал сегодня к 11 часам в Калининский суд, процесс назначен на 11:40. У дверей столпились люди - никого не пускают. Через интерком удалось пообщаться с судебным приставом. Оказывается в 9:00 как и положено двери открыли, люди зашли в помещение суда и разошлись по залам в ожидании заседаний. В 10:00 пришло распоряжение о продлении карантина до 31 мая. Люди час уже как зашли в задание суда и вдоволь успели там пообщаться. Это в Санкт-Петербурге. Спрашивается, что случилось с нашей властью? Там, что все с ума сошли. Чем они были так заняты, что не успели хотя бы вчера объявить о продлении карантина. Интересно у нас в стране хоть кто-то пытается думать головой?! Похоже что нет.
260859641
Опять информация ложная!!! Сижу в Арбитражном, идут слушания. Без масок и перчаток не пускают.
Наблюдатель78
Это только для судов общей юрисдикции. Арбитражные суды работают в обычном режиме. Отредактируйте новость.
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