Суды остаются дома. Коронавирусные ограничения в сфере продлили до 31 мая

Петербургские суды передумали возвращаться к полноценной работе: о том, что коронавирусный режим решено продлить до начала лета, 12 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



В городе именно судебные инстанции должны были одними из первых возобновить деятельность в полном объёме и вернуть сотрудников из домов на места https://www.fontanka.ru/2020/05/07/69246979/. При этом основные меры предосторожности (например, социальное дистанцирование, ношение масок и отслеживание людей с признаками недомогания) планировалось сохранить. Отказаться от планов, как во вторник поясняют в пресс-службе, пришлось из-за решения Смольного до 31 мая оставить в силе все коронавирусные ограничения.

