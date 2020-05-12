Украшения на полмиллиона и сотни долларов забрали из квартиры петербурженки в Невском районе. Зашли с ключами через дверь
Украшения стоимостью полмиллиона рублей, иностранную валюту и человека, который их украл, разыскивает полиция Петербурга. Чтобы разбогатеть, неизвестному оказалось достаточно прийти к квартире на десятом этаже многоэтажки на проспекте Большевиков, 26, и подобрать верный ключ.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» «АЖУР) 12 мая, вечером накануне к правоохранителям обратилась главный бухгалтер одной из петербургских коммерческих фирм и сообщила о пропаже ювелирных изделий стоимостью 500 тысяч рублей, а также 280 долларов США и 10 евро.
Выехав на место, специалисты выяснили, что незнакомца не остановил даже замок сложной конфигурации, а найти его теперь не помогут камеры видеонаблюдения. Их на месте не оказалось.
Как во вторник сообщили в ГУ МВД по городу и области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются.