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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 07:57
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На севере Ленобласти опрокинулся микроавтобус, есть погибший

Смертельное ДТП произошло рано утром в Приозерском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 12 мая около 4:30 на 33-м километре автодороги Пески - Подгорье, по предварительной информации, микроавтобус «Мерседес Вито» съехал в кювет и, опрокинувшись, врезался в деревья. Предположительно, водитель – молодой человек 2003 года рождения – не справился с управлением. По данным «Фонтанки», ему 17 лет.

Водитель микроавтобуса скончался на месте. Его пассажир, 30-летний мужчина, получил тяжёлые травмы. Как стало известно «Фонтанке», на место приезжали спасатели, чтобы извлечь двух человек, зажатых в смятой машине.

ГИБДД проводит проверку по факту аварии.

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