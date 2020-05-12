Трамп объяснил, почему не носит маску во время пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп объяснил, что не носит маску в период пандемии коронавируса из-за того, что не подходит ни к кому на близкое расстояние. Об этом он сообщил на брифинге.



По его словам, сотрудники Белого дома поддерживают дистанцию от него. «Я не нахожусь близко к кому-либо», —цитирует Трампа 12 мая РБК.



Президент отметил, что все в Белом доме носят маски. «Каждый, кого я встретил сегодня, был в маске», — заявил он.



Сотрудников Белого дома обязали носить медицинские маски внутри здания, писала газета The Wall Street Journal. Исключение сделали для тех случаев, когда они сидят за своими столами.



В администрации отметили, что Трамп и вице-президент Майк Пенс не обязаны носить средства защиты. По данным издания, такое распоряжение сделали после того, как тест на коронавирус у двоих сотрудников Белого дома оказался положительным.

