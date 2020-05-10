В Петербурге 414 новых случаев заболевания COVID-19. В России число зараженных превысило 200 тысяч
В Петербурге за сутки подтверждены 414 случаев заражения коронавирусом. О суточной и общей статистике сообщает 10 мая оперативный штаб по коронавирусу:
«Количество выявленных заболеваний в стране составляет 209 608, за последние сутки — 11 012. Умерли 88 человек». Петербурге за сутки ни одного летального исхода.
Лидерство по заболеваемости продолжает удерживать Москва — 5551 новый диагноз за сутки. Почти половина зараженных не имели клинических проявлений болезни, уточняет оперштаб.
В Петербурге с 12 мая вводится обязательный масочно-перчаточный режим. Отсутствие средств индивидуальной защиты попадает под городской закон об административных правонарушениях со штрафом 4 тысячи рублей и федеральный КоАП со штрафом 30 тысяч.