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10.05.2020 10:48
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В Петербурге 414 новых случаев заболевания COVID-19. В России число зараженных превысило 200 тысяч

В Петербурге за сутки подтверждены 414 случаев заражения коронавирусом. О суточной и общей статистике сообщает 10 мая оперативный штаб по коронавирусу:

«Количество выявленных заболеваний в стране составляет 209 608, за последние сутки — 11 012. Умерли 88 человек». Петербурге за сутки ни одного летального исхода.

Лидерство по заболеваемости продолжает удерживать Москва — 5551 новый диагноз за сутки. Почти половина зараженных не имели клинических проявлений болезни, уточняет оперштаб.

В Петербурге с 12 мая вводится обязательный масочно-перчаточный режим. Отсутствие средств индивидуальной защиты попадает под городской закон об административных правонарушениях со штрафом 4 тысячи рублей и федеральный КоАП со штрафом 30 тысяч.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (34)

Иван Петров
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В UK выполнено анализов 1 728 443, выявлено заражённых 215 260, умерло 31 587.
В ЭрЭфии анализов 5 448 463 (!!), заражённых 209 688, умерло 1 915.
Живучесть "дорогих рассеян" оказалась в 16.5 раз больше британцев...

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