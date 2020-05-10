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10.05.2020 00:08
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Дистанционная работа школ и дежурных групп детсадов в Петербурге продлена до 31 мая

Смольный продлил запрет на обучение в стенах школ до 31 мая, следует из опубликованного вечером 9 мая постановления. Дистанционное обучение при этом продолжится.

Ранее срок действия ограничений заканчивался 22 мая. К этой же дате школам рекомендовали завершить учебный год. Эта рекомендация сохраняется.

Частные детские сады до 31 мая продолжат работу в режиме дежурных групп численностью не более 12 человек, куда будут принимать детей работающих родителей. Частным детским садам рекомендовано до 31 мая создать аналогичные дежурные группы.

Университеты также продолжат дистанционное обучение. Исключение - вузы, колледжи и другие образовательные, научные и медицинские организации, ведущие обучение по программам медицинского образования.

Все ранее действующие ограничения продлены до 31 мая, в городе с 12 числа вводится обязательный масочный режим.

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Комментарии (2)

hmjo
А потом дистанционную работу школ в текущем учебном году продлят до 31 августа. Потому что весной на дистанционке они занимались медленнее и меньше выучили учебного материала, если бы учились как обычно в школах. А летом они будут продолжать учиться дистанционно, потому что никому не нужно, чтобы школьники выбегали на улицы. И каникулы в этом году ни к чему
Samal_5e4d4df31fec5
правда места в них исключительно для льготников и всякой ментовни с судьями
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