Дистанционная работа школ и дежурных групп детсадов в Петербурге продлена до 31 мая

Смольный продлил запрет на обучение в стенах школ до 31 мая, следует из опубликованного вечером 9 мая постановления. Дистанционное обучение при этом продолжится.



Ранее срок действия ограничений заканчивался 22 мая. К этой же дате школам рекомендовали завершить учебный год. Эта рекомендация сохраняется.

Частные детские сады до 31 мая продолжат работу в режиме дежурных групп численностью не более 12 человек, куда будут принимать детей работающих родителей. Частным детским садам рекомендовано до 31 мая создать аналогичные дежурные группы.