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09.05.2020 20:41
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Сыпь и температура. В Нью-Йорке из-за синдрома, предположительно связанного с коронавирусом, умерли трое детей

Воспалительный синдром, который может быть связан с последствиями заражения коронавирусной инфекцией, унес жизни троих детей в Нью-Йорке. Ранее о таком же синдроме у детей сообщали медики из Германии и Великобритании.

О смерти детей 9 мая на пресс-конференции сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. По его словам, они погибли из-за синдрома системного воспалительного ответа, при этом у них был положительный тест на антитела к коронавирусу. Всего в США на данный момент наблюдаются 73 юных пациента с подобным синдромом. В конце апреля и начале мая о нем же сообщали врачи из Великобритании и Германии. Синдром схож с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком. У пациентов воспаляются сосуды, сыпь и высокая температура.

Отмечается, что при поступлении у детей не было симптомов, традиционных для COVID-19.

В США зафиксировано почти 1,3 млн случаев заражения, погибли 77 тысяч человек.

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Комментарии (6)

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Spp
Кто читает новости не только на русском, давно уже знают, что в Европе и США есть случаи смертей от ковида среди детей. Когда будут у нас - вопрос непродолжительного времени.
22ilves
Что, теперь все болезни будут связывать с короной? Даже если этой короны не обнаружат? Паника выдыхается - подкинуть дровишек....
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