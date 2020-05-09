Сыпь и температура. В Нью-Йорке из-за синдрома, предположительно связанного с коронавирусом, умерли трое детей

Воспалительный синдром, который может быть связан с последствиями заражения коронавирусной инфекцией, унес жизни троих детей в Нью-Йорке. Ранее о таком же синдроме у детей сообщали медики из Германии и Великобритании.



О смерти детей 9 мая на пресс-конференции сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. По его словам, они погибли из-за синдрома системного воспалительного ответа, при этом у них был положительный тест на антитела к коронавирусу. Всего в США на данный момент наблюдаются 73 юных пациента с подобным синдромом. В конце апреля и начале мая о нем же сообщали врачи из Великобритании и Германии. Синдром схож с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком. У пациентов воспаляются сосуды, сыпь и высокая температура.

