На первом этапе снятия коронавирусных ограничений разрешат работать небольшим магазинам с одеждой и обувью
Магазины с торговой площадью не больше 400 кв. м смогут открыться на первом этапе снятия ограничений, которые действуют на время эпидемии коронавируса. Касается это только тех регионов, которые «готовы к ослаблению изоляции».
Пояснения к документу Роспотребнадзора, который был опубликован накануне, 9 мая дала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, они опубликованы на сайте «Стопкоронавирус.рф». Она сообщила, что сперва будут разрешены прогулки на свежем воздухе с ребенком, но с соблюдением максимальной дистанции от других детей и взрослых.
Открыться смогут, например, «небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию», салоны красоты, ателье, организации, которые предоставляют услуги быта и торгуют непродовольственными товарами.
Детские сады могут начать работу на втором этапе, а школы и вузы — только на третьем. Театры, музеи, бассейны и спортзалы возобновят работу в последнюю очередь. Руженцова отметила, что летние гастроли артистам лучше отменить.
В этом же документе Роспотребнадзор уточнил, что носить маски и перчатки надо будет в обязательном порядке. Решение о снятии ограничений принимает глава региона исходя из рекомендаций санврача. Смольный пока на эту тему не высказался.