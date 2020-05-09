На первом этапе снятия коронавирусных ограничений разрешат работать небольшим магазинам с одеждой и обувью

Магазины с торговой площадью не больше 400 кв. м смогут открыться на первом этапе снятия ограничений, которые действуют на время эпидемии коронавируса. Касается это только тех регионов, которые «готовы к ослаблению изоляции».



Пояснения к документу Роспотребнадзора, который был опубликован накануне, 9 мая дала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, они опубликованы на сайте «Стопкоронавирус.рф». Она сообщила, что сперва будут разрешены прогулки на свежем воздухе с ребенком, но с соблюдением максимальной дистанции от других детей и взрослых.

