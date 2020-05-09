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09.05.2020 17:17
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На первом этапе снятия коронавирусных ограничений разрешат работать небольшим магазинам с одеждой и обувью

Магазины с торговой площадью не больше 400 кв. м смогут открыться на первом этапе снятия ограничений, которые действуют на время эпидемии коронавируса. Касается это только тех регионов, которые «готовы к ослаблению изоляции».

Пояснения к документу Роспотребнадзора, который был опубликован накануне, 9 мая дала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, они опубликованы на сайте «Стопкоронавирус.рф». Она сообщила, что сперва будут разрешены прогулки на свежем воздухе с ребенком, но с соблюдением максимальной дистанции от других детей и взрослых.

Открыться смогут, например, «небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию», салоны красоты, ателье, организации, которые предоставляют услуги быта и торгуют непродовольственными товарами.

Детские сады могут начать работу на втором этапе, а школы и вузы — только на третьем. Театры, музеи, бассейны и спортзалы возобновят работу в последнюю очередь. Руженцова отметила, что летние гастроли артистам лучше отменить.

В этом же документе Роспотребнадзор уточнил, что носить маски и перчатки надо будет в обязательном порядке. Решение о снятии ограничений принимает глава региона исходя из рекомендаций санврача. Смольный пока на эту тему не высказался.

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Комментарии (14)

Mozg
А почему дежурные садики по несколько штук в районе во всю работают, а частным "можно открываться только во втором этапе"?
С частных садиков денег не получить в карман?
crosbyst
Хэй, Фонтанка!
У вас же сообщения предмодерируются! Ну надоело видеть у вас рекламу проституток.
Зачем допускаете публикации?
Alex000
А что, заболеваемость упала, можно открываться?
А-а-а, нет, закрылись давно, и всё начало рушиться?
Ну ладно.
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