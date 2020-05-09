Маски при выходе на улицу придется носить до снятия всех ограничений. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выходу из эпидемии

Принимать решение о выходе из режима ограничений каждый регион будет самостоятельно. При этом власти должны учитывать следующие факторы: «коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием». На всех этапах выхода из ограничений режим самоизоляции должен быть обязательным для «людей с высоким риском тяжелого заболевания (лица старше 65, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом)», - рекомендуют в Роспотребнадзоре. Также в ведомстве советуют продолжать, по возможности, работу в удаленном режиме — «если это не нарушает функционирование учреждения».

Кроме того, обязательным должно быть на всех этапах выхода из ограничений использование масок «в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу».



В Роспотребнадзоре расписали три этапа отмены ограничений: первым делом собираются разрешить прогулки и занятия спортом на улице, а также работу «небольших объектов непродовольственной торговли и услуг». При этом в торговом зале смогут находиться одновременно ограниченное количество человек. На втором этапе заработают предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. На третьем этапе откроются предприятия торговли и сферы услуг.



Напомним, власти Петербурге планируют вводить «обязательный масочный режим», но пока точно не знают — когда. «Фонтанка» выяснила, каковы первые планы Смольного по выходу из режима ограничений.

