Маски при выходе на улицу придется носить до снятия всех ограничений. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выходу из эпидемии
Роспотребнадзор направил рекомендации регионам для определения показателей для поэтапного снятия ограничений. Документ опубликован 8 мая на сайте ведомства.
Принимать решение о выходе из режима ограничений каждый регион будет самостоятельно. При этом власти должны учитывать следующие факторы: «коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием». На всех этапах выхода из ограничений режим самоизоляции должен быть обязательным для «людей с высоким риском тяжелого заболевания (лица старше 65, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом)», - рекомендуют в Роспотребнадзоре. Также в ведомстве советуют продолжать, по возможности, работу в удаленном режиме — «если это не нарушает функционирование учреждения».
Кроме того, обязательным должно быть на всех этапах выхода из ограничений использование масок «в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу».
В Роспотребнадзоре расписали три этапа отмены ограничений: первым делом собираются разрешить прогулки и занятия спортом на улице, а также работу «небольших объектов непродовольственной торговли и услуг». При этом в торговом зале смогут находиться одновременно ограниченное количество человек. На втором этапе заработают предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. На третьем этапе откроются предприятия торговли и сферы услуг.
Напомним, власти Петербурге планируют вводить «обязательный масочный режим», но пока точно не знают — когда. «Фонтанка» выяснила, каковы первые планы Смольного по выходу из режима ограничений.