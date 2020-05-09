Путин дал старт онлайн-шествию «Бессмертного полка». «По брусчатке Красной площади мы еще пройдем»
Президент России Владимир Путин 9 мая на фоне портретов своих родителей принял участие в шествии «Бессмертного полка», который из-за эпидемии коронавируса проходит в онлайн-режиме.
Глава государства дал старт акции, которая началась в три часа дня, словами о том, что «наши герои всегда с нами», вне зависимости от того, «идем ли вы с вами в одном строю или остаемся дома». «И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — добавил Владимир Путин.
Путин с портретами матери и отца. pic.twitter.com/DmrIchy2UF— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 9, 2020
Как сообщает пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», портреты своих родных на сайте акции разместили 2,7 млн человек.
Шествие памяти «Лента героев» проходит и при поддержке «Фонтанки». Фото можно загрузить здесь. Текстовая трансляция праздничного дня ведется на сайте нашего издания, за гостями в студии можно наблюдать здесь.