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09.05.2020 15:24
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Путин дал старт онлайн-шествию «Бессмертного полка». «По брусчатке Красной площади мы еще пройдем»

Президент России Владимир Путин 9 мая на фоне портретов своих родителей принял участие в шествии «Бессмертного полка», который из-за эпидемии коронавируса проходит в онлайн-режиме.

Глава государства дал старт акции, которая началась в три часа дня, словами о том, что «наши герои всегда с нами», вне зависимости от того, «идем ли вы с вами в одном строю или остаемся дома». «И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — добавил Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», портреты своих родных на сайте акции разместили 2,7 млн человек.

Шествие памяти «Лента героев» проходит и при поддержке «Фонтанки». Фото можно загрузить здесь. Текстовая трансляция праздничного дня ведется на сайте нашего издания, за гостями в студии можно наблюдать здесь.

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Комментарии (3)

krasnonosov
Надоел этот голос из бункера.
261180911
Обязательно пройдём,Владимир Владимирович!
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