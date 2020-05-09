Тысячи людей собрались в центре Минска и празднуют День Победы
В отличие от пустынных Петербурга и Москвы, где за сутки выявлены сотни и тысячи заболевших соответственно, в центре белорусской столицы 9 мая красочно и многолюдно. Страна отмечает День Победы традиционно, невзирая на пандемию.
Масштабный праздник в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске и других белорусских городах. Ограничивать участие горожан там никак не стали, на центральные улицы и площади вышли сотни людей.
В параде, пишет агентство БелТА, принимают участие больше 3 тысяч человек, 150 единиц техники, 36 самолетов и вертолетов. Вечером белорусов ждет большой праздничный концерт.
В России все торжественные мероприятия с участием большого количества людей перенесены в онлайн. Парад ограничен морской и воздушной частями. Следить за тем, что происходит в Петербурге, можно в трансляции «Фонтанки». 9 мая на специальной странице tv.fontanka.ru — онлайн-шествие «Бессмертного полка России» «Лента героев», уникальные истории великой Победы, фронтовые песни и стихи в исполнении звезд эстрады, театра и кино.