В отличие от пустынных Петербурга и Москвы, где за сутки выявлены сотни и тысячи заболевших соответственно, в центре белорусской столицы 9 мая красочно и многолюдно. Страна отмечает День Победы традиционно, невзирая на пандемию.



Масштабный праздник в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске и других белорусских городах. Ограничивать участие горожан там никак не стали, на центральные улицы и площади вышли сотни людей.