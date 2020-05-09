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09.05.2020 10:52
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В Петербурге фитнес-тренера задержали за поджог автомобиля. Он нашел подработку на время коронавирусного простоя

За поджог автомобиля «Мини Купер» стоимостью полтора миллиона рублей задержали 30-летнего фитнес-тренера. Его потянуло на место преступления.

Как стало известно «Фонтанке» 9 мая, накануне вечером полиция задержала сотрудника клуба SportLife Мухиддина Агакеримова. Его искали две недели после того, как у Большого Конюшенного моста сгорел «Мини Купер» петербургского IT-предпринимателя.

По версии следствия, в ночь на 25 апреля Агакеримов, исполняя заказ, пришел на Мойку с пятилитровой канистрой бензина, облил машину, поджег и по пути отступления выбросил в урну куртку и рюкзак с канистрой.

Видеозапись поджога не дала четких примет преступника, но полиции помогли утренние архивы 25 апреля. Камеры запечатлели мужчину, который пристально наблюдал за работой МЧС и полиции, покуривая и отправляя сообщения с мобильного телефона, сообщает телеграм-канал «Редко, да метко».

Редко, да метко!

Агакеримова утром 9 мая поместили в изолятор временного содержания. В ГУ МВД Петербурга сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье 167 УК «Умышленное уничтожение имущества».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Борис Пуля
"петербургского IT-предпринимателя"

- кто то денежку захотел, ай-ти предпринимателя ? Кто то этнический ? воры ? Он хоть в этот фитнес-клуб не ходил ? а то получится, как в фильме "анаболики", даже не смешно..
SNOW
А почему машину не увез доблестный эвакуатор - она припаркована с нарушением пдд, слишком близко к пешеходному переходу.
Гость
Как говорят: упнн:-)
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