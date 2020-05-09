За поджог автомобиля «Мини Купер» стоимостью полтора миллиона рублей задержали 30-летнего фитнес-тренера. Его потянуло на место преступления.



Как стало известно «Фонтанке» 9 мая, накануне вечером полиция задержала сотрудника клуба SportLife Мухиддина Агакеримова. Его искали две недели после того, как у Большого Конюшенного моста сгорел «Мини Купер» петербургского IT-предпринимателя.

По версии следствия, в ночь на 25 апреля Агакеримов, исполняя заказ, пришел на Мойку с пятилитровой канистрой бензина, облил машину, поджег и по пути отступления выбросил в урну куртку и рюкзак с канистрой.