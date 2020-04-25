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25.04.2020 15:34
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В центре Петербурге под видеокамерами сожгли «Мини Купер». Одиночка в капюшоне познал энергию бензина

Полиция Центрального района ищет автомобильного поджигателя. Он точно знал, какую жертву искать у Большого Конюшенного моста.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС Петербурга, без четверти четыре утра 25 апреля поступила информация о пожаре на набережной Мойки, на углу с Мошковым переулком. Припаркованный рядом с Большим Конюшенным мостом «Мини Купер» горел ярким пламенем.

«В машине выгорели салон и отсек двигателя, через час пожар ликвидировали», — уточнили в ГУ МЧС.

Длительность тушения объяснила видеозапись. «Мини Купер» не самовоспламенился, ему очень настойчиво помогли. Со стороны моста к машине подошел мужчина в капюшоне. Он окатил крышу и капот жертвы горючей жидкостью из канистры и почти поплатился за безрассудство. От вспыхнувшего пламени ему пришлось отскакивать.

В ночь на 22 апреля в Песочном подожгли местную администрацию, пироманом оказался 14-летний подросток.

В ночь на 17 апреля в Красносельском районе сожгли две машины. В преступлении подозревают фигурантов дела о расстреле полицейских, которые подрабатывали «черными» инкассаторами.

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Комментарии (7)

мухомор
пока все спали ввели новые поправки к КоАП на тему наказаний за нарушение ПДД.
5 метров до зебры явно нет.
Maxim_Novik
2 метра до зебры, но смущает отсутствие других машин. Может там знак парковка запрещена? Явный же заказ. Протестный гражданин гвоздем поцарапал бы машину, спустил колесо, ну красной облил. Днем. А тут не Робин Гуд.
PHIL
Парень ошибся - это не машина Боярского!
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