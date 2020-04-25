Полиция Центрального района ищет автомобильного поджигателя. Он точно знал, какую жертву искать у Большого Конюшенного моста.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС Петербурга, без четверти четыре утра 25 апреля поступила информация о пожаре на набережной Мойки, на углу с Мошковым переулком. Припаркованный рядом с Большим Конюшенным мостом «Мини Купер» горел ярким пламенем.

«В машине выгорели салон и отсек двигателя, через час пожар ликвидировали», — уточнили в ГУ МЧС.

Длительность тушения объяснила видеозапись. «Мини Купер» не самовоспламенился, ему очень настойчиво помогли. Со стороны моста к машине подошел мужчина в капюшоне. Он окатил крышу и капот жертвы горючей жидкостью из канистры и почти поплатился за безрассудство. От вспыхнувшего пламени ему пришлось отскакивать.