В центре Петербурге под видеокамерами сожгли «Мини Купер». Одиночка в капюшоне познал энергию бензина
Полиция Центрального района ищет автомобильного поджигателя. Он точно знал, какую жертву искать у Большого Конюшенного моста.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС Петербурга, без четверти четыре утра 25 апреля поступила информация о пожаре на набережной Мойки, на углу с Мошковым переулком. Припаркованный рядом с Большим Конюшенным мостом «Мини Купер» горел ярким пламенем.
«В машине выгорели салон и отсек двигателя, через час пожар ликвидировали», — уточнили в ГУ МЧС.
Длительность тушения объяснила видеозапись. «Мини Купер» не самовоспламенился, ему очень настойчиво помогли. Со стороны моста к машине подошел мужчина в капюшоне. Он окатил крышу и капот жертвы горючей жидкостью из канистры и почти поплатился за безрассудство. От вспыхнувшего пламени ему пришлось отскакивать.
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