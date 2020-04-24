За поджог администрации в Песочном задержан обиженный тракторист. Он отыгрался на чиновниках и детях
Пожар в здании местной администрации в Курортном районе Петербурга признан поджогом. Предполагаемый пироман признался, что в ночь на среду он предал огню не только кабинеты чиновников.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 24 апреля, по факту пожара на Советской улице, 6, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (статья 167 УК). Подозреваемого задержали по горячим следам, просмотрев камеры видеонаблюдения.
пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Им оказался 41-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Он живёт в посёлке Песочный, в прошлом не безгрешен. Отпираться мужчина не стал и под камеру признался, что в ночь на 22 апреля выпил, вооружился канистрой с бензином и устроил поджог.
«Был зол, что жена ушла. Дальше не помню», — коротко объяснил он свои огненные порывы. Впрочем, из памяти улетучились не все ночные преступления, и поджог домика на детской площадке неподалёку подозреваемый также взял на себя.
Велосипед, на котором предполагаемый преступник неуверенно уезжал с Советской, также нашли. Владелец успел его перекрасить.
Здание, в котором расположены кабинеты муниципального совета и местной администрации, тушили по повышенному номеру сложности. Ночью сотрудников на месте не было, так что обошлось без пострадавших. Обгорели 40 квадратных метров, ущерб — 6,5 млн рублей.