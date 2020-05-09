Cуд в Петербурге арестовал матроса крейсера «Адмирал Кузнецов». Его обвиняют в изнасиловании школьницы

Василеостровский районный суд на два месяца арестовал старшего матроса авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» Александра Маркитантова. Об этом 9 мая «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Он пробудет под стражей до 6 июля включительно. Его адвокат просил в качестве меры пресечения избрать наблюдение командования воинской части. Однако ему в этом было отказано.



В пресс-службе судов уточнили, что Маркитантову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ (изнасилование).

