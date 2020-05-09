Cуд в Петербурге арестовал матроса крейсера «Адмирал Кузнецов». Его обвиняют в изнасиловании школьницы
Василеостровский районный суд на два месяца арестовал старшего матроса авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» Александра Маркитантова. Об этом 9 мая «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Он пробудет под стражей до 6 июля включительно. Его адвокат просил в качестве меры пресечения избрать наблюдение командования воинской части. Однако ему в этом было отказано.
В пресс-службе судов уточнили, что Маркитантову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ (изнасилование).
Как сообщала ранее «Фонтанка», заявление об изнасиловании несовершеннолетней в петербургскую полицию поступило 6 мая. С ним обратилась мать пострадавшей девочки. По ее словам, представившийся Сергеем незнакомец совершил сексуальное насилие над ее дочерью возле гаражей на Большом проспекте Васильевского острова, а затем отобрал у нее наличные деньги, банковскую карту и смартфон. Мужчину задержали неподалёку от места, где было совершено преступление.