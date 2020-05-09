FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +15
73.87р80.00р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.05.2020 00:34
2
Печать

Cуд в Петербурге арестовал матроса крейсера «Адмирал Кузнецов». Его обвиняют в изнасиловании школьницы

Василеостровский районный суд на два месяца арестовал старшего матроса авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» Александра Маркитантова. Об этом 9 мая «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Он пробудет под стражей до 6 июля включительно. Его адвокат просил в качестве меры пресечения избрать наблюдение командования воинской части. Однако ему в этом было отказано.

В пресс-службе судов уточнили, что Маркитантову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ (изнасилование).

Как сообщала ранее «Фонтанка», заявление об изнасиловании несовершеннолетней в петербургскую полицию поступило 6 мая. С ним обратилась мать пострадавшей девочки. По ее словам, представившийся Сергеем незнакомец совершил сексуальное насилие над ее дочерью возле гаражей на Большом проспекте Васильевского острова, а затем отобрал у нее наличные деньги, банковскую карту и смартфон. Мужчину задержали неподалёку от места, где было совершено преступление.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Бонвиван
Тяжелая служба у матросов. Много месяцев вдали от... Так что держите своих дочек подальше от Гавани.
Djnyana
Если это сделал он, ему бы лучше - самоликвидироваться, но с покаянием..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний