В гаражах на Васильевском неизвестный изнасиловал школьницу. Убегая, он прихватил с собой ее iPhone
Вечерняя встреча школьницы с незнакомцем в Василеостровском районе закончилась обращением в полицию Петербурга. Помимо юной горожанки, его интересовали ее карманные деньги и «яблочный» гаджет.
Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне к полицейским обратилась медсестра одной из городских детских больниц. Она заявила, что некий мужчина, представившийся Сергеем, изнасиловал ее 15-летнюю дочь около гаражей, расположенных на Большом проспекте Васильевского острова. Позже школьница также обнаружила пропажу двух тысяч рублей, банковской карты и смартфона iPhone 8.
Пострадавшая смогла описать приметы своего обидчика. По ее словам, это был молодой мужчина, на вид 25 лет. Его рост составлял примерно 180 сантиметров. Он был одет в спортивный костюм синего или черного цвета.
Полиция проводит проверку и принимает меры к поиску преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.