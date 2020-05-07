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07.05.2020 09:19
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В гаражах на Васильевском неизвестный изнасиловал школьницу. Убегая, он прихватил с собой ее iPhone

Вечерняя встреча школьницы с незнакомцем в Василеостровском районе закончилась обращением в полицию Петербурга. Помимо юной горожанки, его интересовали ее карманные деньги и «яблочный» гаджет.

Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне к полицейским обратилась медсестра одной из городских детских больниц. Она заявила, что некий мужчина, представившийся Сергеем, изнасиловал ее 15-летнюю дочь около гаражей, расположенных на Большом проспекте Васильевского острова. Позже школьница также обнаружила пропажу двух тысяч рублей, банковской карты и смартфона iPhone 8.

Пострадавшая смогла описать приметы своего обидчика. По ее словам, это был молодой мужчина, на вид 25 лет. Его рост составлял примерно 180 сантиметров. Он был одет в спортивный костюм синего или черного цвета.

Полиция проводит проверку и принимает меры к поиску преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (8)

RemyMartin
Взломщик волосатых сейфов обязательно попадётся, если он конечно был.
193121
Когда я жил на Васильевском, на Большом проспекте гаражей не было. Где же они появились?
Ярополк
Мерзопакость некоторых комментариев зашкаливает. Видать эти людишки сами не прочь прогуляться вечерком в тихом местечке... Вам какое дело откуда у неё айфон? Фу, пакостники-извращенцы
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