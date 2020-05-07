В гаражах на Васильевском неизвестный изнасиловал школьницу. Убегая, он прихватил с собой ее iPhone

Вечерняя встреча школьницы с незнакомцем в Василеостровском районе закончилась обращением в полицию Петербурга. Помимо юной горожанки, его интересовали ее карманные деньги и «яблочный» гаджет.



Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне к полицейским обратилась медсестра одной из городских детских больниц. Она заявила, что некий мужчина, представившийся Сергеем, изнасиловал ее 15-летнюю дочь около гаражей, расположенных на Большом проспекте Васильевского острова. Позже школьница также обнаружила пропажу двух тысяч рублей, банковской карты и смартфона iPhone 8.

