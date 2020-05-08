Минобрнауки: Дистанционное обучение в вузах продолжится до особого распоряжения
Минобрнауки официально продлевает дистанционное обучение в подведомственных ему вузах после 12 мая. Соответствующий указ главы ведомства Валерия Фалькова опубликован 8 мая.
«Руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ научных и образовательных организаций <…> временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися указанных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных организаций) до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления», - говорится в документе.
Кроме того, руководители образовательных учреждений должны назначить сотрудников, которым все же придется ходить на работу. Им будут в обязательном порядке ежедневно мерить температуру и следить за тем, чтобы они соблюдали все меры предосторожности. Напомним, как ранее сообщали в Минобрнауки, глава ведомства Валерий Фальков и сам находится на самоизоляции. Подробнее о его здоровье в министерстве говорить отказались, сославшись на закон о персональных данных.