Смольный рассказал, сколько тратит на средства индивидуальной защиты для медиков. 850 тысяч костюмов должны быть поставлены до 9 мая

О расходах города на СИЗ губернатор Петербурга Александр Беглов рассказывает, отвечая на запрос депутата Бориса Вишневского. В документе от 7 мая, который опубликован Борисом Вишневским, глава города признает, что на первом этапе перепрофилирования коечного фонда под COVID-19 производители не смогли обеспечить необходимое количество продукции, из-за чего возник дефицит.

Говоря о принятых мерах, Беглов сообщает что 259 млн были перераспределены на соответствующую строчку в бюджете Петербурга. 3,4 млрд направлены на СИЗ и оборудование за счет федеральной дотации, 1,7 млрд — за счет резервного фонда правительства Петербурга. На 28 апреля заключены контракты на закупку СИЗ и оборудование на 408 млн рублей.

«В настоящее время существует потребность в костюмах биологической защиты, их поставка в объеме 850 000 штук будет осуществлена до 08.05.2020, что позволит выйти на уровень нормативной обеспеченности данным видом СИЗ», — говорится в ответе.

В апреле 2020 года возобновили работу порядка 50 швейных предприятий, которые перепрофилировали производство на выпуск СИЗ. Объем их продукции — 25 тысяч в день. Кроме того, определен перечень предприятий, которые занимаются поставкой из-за рубежа.

"Каждый день ко мне поступают новые просьбы о помощи в обеспечении СИЗ, - сказал Борис Вишневский «Фонтанке». - Их не хватает и в больницах, и в социальных учреждениях (ПНИ, детский дом-интернат). И ничего не говорится о главном поставленном мной вопросе: почему, если на складах было достаточно всего с большим запасом (кроме защитных костюмов и респираторов) - масок, перчаток, бахил, халатов, шапочек, - во многих больницах до сих пор - дефицит?».