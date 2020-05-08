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08.05.2020 16:09
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СКА обменял Якупова в «Витязь»

Хоккейные клубы СКА и «Витязь» обменялись игроками. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, в Подольск переезжает нападающий Наиль Якупов.

СКА взамен получил 21-летнего форварда Павла Колтыгина, а также спортивные права на нападающего Германа Рубцова, который сейчас выступает в Северной Америке.

«Переход в «Витязь» — это для меня новый вызов, — заявил Якупов в интервью пресс-службе подольской команды. — Мы, профессиональные хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять свое дело. Но у меня все идет на позитиве, эмоции положительные. С удовольствием приступлю к работе. Да, буду, конечно, скучать по ребятам из СКА, мы сдружились со многими. Сейчас срочно собираю вещи. Буду ждать с нетерпением открытия тренировочного лагеря «Витязя». Ну а сейчас буду готовиться к сезону самостоятельно».

Якупов выступал в СКА с 2018 года. В 2019-м армейцы продлили с ним контракт с зарплатой 70 млн рублей в год, сделав его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. В сезоне-2019/20 Якупов сыграл в 46 матчах регулярного сезона, забив 10 голов и отдав 10 передач, при показателе полезности «+4».

Подробне о новых принципах формирования состава СКА и о том, что к этому привело, читайте в материале «Фонтанки».

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