СКА обменял Якупова в «Витязь»

Хоккейные клубы СКА и «Витязь» обменялись игроками. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, в Подольск переезжает нападающий Наиль Якупов.

СКА взамен получил 21-летнего форварда Павла Колтыгина, а также спортивные права на нападающего Германа Рубцова, который сейчас выступает в Северной Америке.

«Переход в «Витязь» — это для меня новый вызов, — заявил Якупов в интервью пресс-службе подольской команды. — Мы, профессиональные хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять свое дело. Но у меня все идет на позитиве, эмоции положительные. С удовольствием приступлю к работе. Да, буду, конечно, скучать по ребятам из СКА, мы сдружились со многими. Сейчас срочно собираю вещи. Буду ждать с нетерпением открытия тренировочного лагеря «Витязя». Ну а сейчас буду готовиться к сезону самостоятельно».