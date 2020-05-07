Почему СКА стал любить помоложе

Хоккейный клуб СКА начал массово закупаться юными хоккеистами. В Петербург уже переехал 15-летний нападающий, играющий в этом возрасте круче Овечкина. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как потолок зарплат продолжает влиять на кадровую политику армейцев с Невы.

Матвей Мичков Фото: ФХР

То, что клубам Континентальной хоккейной лиги в ближайшие годы придется жить в новой экономической реальности — с жестким и довольно низким потолком зарплат, уже не новость. Несмотря на давление ЦСКА и авторитет главы «Роснефти» Игоря Сечина, верхняя планка так и осталась на ранее запланированном уровне — 900 млн рублей. И если московским армейцам теперь придется очень постараться, чтобы оптимизировать свой почти двухмиллиардный бюджет, в СКА уже давно перестроились, но в долгосрочной перспективе петербуржцам тоже не избежать проблем.



Было время, когда СКА не стеснялся заманивать лидеров других команд, предлагая им самые большие в лиге зарплаты. Так в Петербурге, например, оказались Артемий Панарин, Никита Гусев, Микко Коскинен, Вадим Шипачев и многие другие. Справедливости ради отметим, никто из них не был суперзвездой до перехода в СКА. Талантливыми, перспективными — да. Но доросли до уровня НХЛ они уже в Петербурге, кто бы и что на этот счет ни говорил. Смог бы Панарин добиться самого большого в истории российского хоккея контракта в Нью-Йорке, продолжая играть в «Витязе»? Как минимум тут есть пространство для дискуссии.

Сейчас ситуация изменилась. При потолке зарплат в 900 млн рублей больше невозможно содержать четыре равнозначных звена. По сути, такая пятерка теперь может быть одна, в остальных придется идти на разные компромиссы. СКА избрал работу на перспективу. Последние пару лет армейцы с Невы делают ставку на юниоров, пусть и с определенными задатками, но чьим развитием еще заниматься и заниматься. Рискованный эксперимент с молодежным звеном Василия Подколзина, Ивана Морозова и Кирилла Марченко оказался удачным. Хоккеисты, двум из которых до сих пор нет и 20 лет, заняли едва ли не лидерские позиции в команде. Как рассказывал в интервью «Фонтанке» Антон Белов, поначалу старшие партнеры над ними подшучивали, но довольно быстро к ребятам стали относиться серьезно.



С одной стороны, при таком подходе имеется запас в несколько лет, прежде чем хоккеист дорастет до больших финансовых запросов. С другой — нужно иметь постоянный запас талантливых юниоров, способных закрыть бреши. И СКА пошел еще дальше. Теперь в Петербурге ведут активную работу с 15–16-летними пацанами.

Одной из примет времени стал тот факт, что самым громким трансфером этого межсезонья оказался 15-летний воспитанник ярославского хоккея Матвей Мичков, перешедший в систему СКА. Мичков считается главным талантом по своему возрасту в России и одним из главных — в мире. Уже сейчас ему пророчат место в топ-5 драфта НХЛ в 2023 году.

Мичков уже превосходит по статистике самого Александра Овечкина. В его возрасте Овечкин в 32 матчах Открытого чемпионата Москвы забил 41 гол. На счету Мичкова — 70 шайб в 26 играх. И самое удивительное, что СКА досталось всё это официально всего за 400 тысяч рублей — таков регламент ФХР по переходам несовершеннолетних игроков. Именно в эту сумму федерация оценивает затраты на воспитание 15-летнего игрока.



Сам Мичков в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что если бы не СКА, то бесплатно уехал бы играть в одну из юниорских лиг в Северной Америке, а так ярославская школа получила хоть что-то.

«Оттуда было много приглашений, шлют даже до сих пор. Из Бостонского университета, из USHL. Вероятность моего отъезда, останься я в «Локомотиве», была бы очень велика», — заявил Мичков.

Но это не останавливает ярославских болельщиков от гнева.

«Уже написали «скатертью дорога в СКА». Отписки пошли. Говорят: ты переходишь, поэтому отписываюсь. В основном это болельщики «Локомотива». Это их выбор, никто не держит. Я нормально к этому отношусь. Хейтеры, наоборот, меня только заводят. Это идет уже с малых лет, когда люди постоянно говорили, что через год я сдуюсь», — подчеркнул Мичков.

В том же интервью молодой человек, сравнивая системы «Локомотива» и СКА, говорит, что, в отличие от Ярославля, в Петербурге не маринуют хоккеистов. Журналист справедливо отметил, что в СКА подобных примеров тоже немало (из самого свежего — Дмитрий Кагарлицкий, Олег Ли, Алексей Бывальцев), юноша немного наивно ответил: «Надеюсь, что не буду одним из них».



Мичков хоть и самый яркий пример новой кадровой политики СКА, но далеко не единственный. Немало шума наделал аналогичный переезд из Магнитогорска в Петербург 16-летнего вратаря Сергея Иванова. Как и в первом случае, юный хоккеист обошелся армейцам в 400 тысяч рублей.

И если в «Локомотиве» никак не прокомментировали потерю своего воспитанника, то в Магнитогорске молчать не стали. В интервью, опубликованном на официальном сайте клуба, вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков заявил, что о переходе Иванова они узнали постфактум, получив постановление ФХР.

«Комиссия по переходам регионального отделения ФХР приняла заявление родителей Сергея, которое, сами понимаете, появилось не на пустом месте, о том, что они согласны на смену места жительства и переход в систему другого клуба. А нам сказали «спасибо» и дали 400 тысяч рублей по соответствующему положению при переходах», — подчеркнул Ласьков.

Коллеги с сайта Sports.ru посчитали, что за последние три года в СКА из других городов перешли 12 хоккеистов в возрасте от 15 до 18 лет, за плечами у которых есть удачные выступления за юниорские и молодежные сборные России. В том числе, это Подколзин, Морозов и Марченко из молодежного звена, наделавшего столько шума во второй половине сезона.



В новую концепцию идеально вписываются и переход в СКА главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина, и слухи о том, что он может сменить Алексея Кудашова.

С другой стороны, в таком подходе тоже нет ничего нового. Более сильные и богатые хоккейные школы всегда переманивали к себе игроков из менее благополучных регионов. Та же Казань в свое время регулярно переманивала игроков из Тольятти и других хоккейных школ, не обладающих силой удержать своих воспитанников. Просто теперь на этот рынок вышел СКА, с финансовым и административным ресурсом которого бороться в лиге сложно.

В свою очередь, СКА придется что-то придумать с отъездом молодежи в НХЛ: в последнее время Северная Америка стала как никогда сильно манить российских юниоров. По данным «Фонтанки», все тот же Подколзин, у которого закончился контракт, очень хочет попробовать свои силы по ту сторону Атлантического океана. А как показывает практика, отечественные хоккейные менеджеры пока не придумали надежных аргументов против этого.

