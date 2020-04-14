Защитник хоккейного клуба СКА Антон Белов в интервью отделу спорта «Фонтанки» рассказал о возможном продолжении сезона КХЛ, помощи ветеранам и о том, как не разругаться с женой в самоизоляции.

Антон Белов: Ходят разговоры, что КХЛ может доиграть чемпионат в августе.Почему бы и нет, но вряд ли кто-то понимает, как это будет выглядеть

Фото: скриншот с сайта instagram.com / whitetyson77

Сезон КХЛ был приостановлен из-за эпидемии коронавируса после первого раунда плей-офф, а позже руководство лиги и вовсе завершило его досрочно. Однако это, может быть, еще не конец. Об этом и многом другом рассказал защитник СКА, чемпион мира 2014 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов.

— Для меня этот сезон начался очень сложно. Я долго входил после травмы, из-за этого присоединился к команде только в сентябре. Потом было больше позитива, но все так неожиданно закончилось. Я очень разочарован тем, что такая ситуация произошла со всем мировым спортом, и КХЛ пришлось остановить сезон. Все-таки СКА был на ходу, и все это видели. Самое главное, что мы чувствовали в себе уверенность, а это очень важно в плей-офф.



— Это сильно вас деморализовало. — Ну конечно. Ведь сначала — только приостановили, и было непонятно — продолжим играть или нет. Мы тем временем продолжали готовиться ко второму раунду: тренировки, игры друг с другом. То есть ты тренируешься, понимаешь, что надо поддерживать себя в форме, потому что в любой момент чемпионат может продолжиться, а дьяволенок на другом плече тебе говорит: слушай, а вдруг вы не продолжите, и ради чего тогда вы тренируетесь? Спортсмен должен видеть результаты своих тренировок, а когда ты просто тренируешься без какой-то цели, это накладывает свой отпечаток. Но профессионалы должны уметь с этим справляться. — Изначально со стороны казалось, что этот сезон для СКА переходный — новый тренер, много новичков, которым нужно время, чтобы сыграться и стать командой. Поэтому проигрышные серии воспринимались не так остро, как обычно. Но по ходу чемпионата команда набрала ход. Что произошло? — Как мне кажется, СКА очень вовремя начал обновление. Важно, чтобы команда не застаивалась. К тому же всё прекрасно знали про потолок зарплат, который начнет действовать со следующего сезона. И руководство делало определенные шаги, готовясь к нему. Действительно, пришло много новых ребят. Но это было сделано очень вовремя. Мы в этом смысле опередили многих наших конкурентов, у которых смена поколений затянулась, возможно, по каким-то объективным причинам. А у СКА, как говорится, был четкий план, и мы его придерживались. Начали мы действительно тяжело, но постепенно стали понимать требования нового главного тренера. Плюс к осени вернулись несколько травмированных ребят, в том числе и я. Сделали какие-то точечные усиления. Это же как механизм — заменил одну-две шестерёнки и превращаешься в машину по добыванию побед. Поэтому я и говорю, что разочарован тем, что чемпионат закончился досрочно из-за коронавируса. Мы действительно очень здорово выглядели в конце сезона.

— В этом сезоне в СКА произошла необычная история для команды такого уровня: в основной состав была включена целая пятёрка молодых игроков, которым еще нет и 20 лет. Им дали шанс, и они не просто заиграли, но стали довольно серьезной силой. Как этот процесс выглядел изнутри команды? — Естественно, на первых порах к ним в команде относились немного снисходительно, подшучивали. Но шутки довольно быстро прекратились, потому что ребята настолько органично вписались и показали, что они играют не за счет лимита. Они показывают действительно отличную игру. Плюс в тренерском штабе появился хорошо знакомый для них человек, который знает их с детских лет. Брагин (главный тренер молодежной сборной по хоккею. — Прим. ред.) наверняка помог им освоиться во взрослом хоккее. Дай бог, чтобы они дальше росли и в будущем стали большими мастерами и основой нашей сборной. — Насколько все-таки было правильно досрочно завершать сезон, хотя в той же НХЛ не спешат делать подобные заявления? — Вряд ли тут уместно сравнение. В каждой лиге есть свои тонкости и нюансы. Я считаю, КХЛ все-таки приняла правильно решение. Здоровье игроков, их близких и болельщиков было поставлено на первое место. Сейчас ходят разговоры, что лига может доиграть чемпионат в августе. Почему бы и нет. Но я слегка не понимаю, как это будет выглядеть, и не думаю, что кто-то это понимает. Допустим, клубы, которые прошли во второй раунд, будут готовы сыграть, но неужели каждой команде удастся сохранить хотя бы на 90–95 процентов тот состав, который у них был в плей-офф? А если играть новыми составами, это уже совершенно другие команды. И обладателями Кубка Гагарина станут ребята, которых вообще не было по ходу сезона и первого раунда плей-офф. Это как-то уже нелогично. Но мы солдаты, люди подневольные. Как нам скажут, так и будем делать.

— Насколько нервная была обстановка в команде перед тем, как вам позволили самоизолироваться: носили ли маски, держали ли дистанцию? — Нервозности как таковой не было. Обычно такие сложные моменты стараешься проходить на позитиве, но, когда в Москве стали отменять мероприятия, мы поняли, что уже не до шуток. Видно было, как переживали иностранцы, но они проявили профессионализм и до последнего дня тренировались с командой. Никто не сбежал. Только когда объявили, что сезон остановлен полностью, иностранцы разъехались по домам. По-моему, они запрыгнули буквально в последний вагон перед закрытием границ. По поводу масок я хотел бы сказать не только про хоккей, а вообще про страну. Нужно соблюдать элементарные понятия о гигиене не только сейчас, когда происходит вся эта ситуация с коронавирусом, но и в обычные дни. Когда у людей болит горло, насморк, недомогание, легкая температура, практически все переносят эту болезнь на ногах. Идут на работу, в магазин. И кто из них пользуется масками? Единицы. Я — патриот и переживаю за нашу страну. Можно сколько угодно говорить, что власть что-то там не делает, но давайте начнем с себя. Чувствуешь недомогание — лучше останься дома. Если уж надо выйти — пользуйся маской. Относись с уважением к другим людям, а не только к своим родственникам. Сейчас все спохватились, носят маски, но надо это переносить на обычную жизнь. Природа подкидывает нам такие испытания тоже не просто так. Мы должны задуматься, что делаем что-то неправильно.



— Помните момент, когда в команде перестали здороваться за руку? — Практически сразу, когда в Москве начали отменять матчи. Это как-то негласно произошло. «Привет — привет» и всё. — В инстаграме вашей жены вы проводили акцию: доставляли ветеранам продукты. Чья это была инициатива?

— У нас в клубе предложили помогать волонтерскому обществу. Ребята покупали продукты, скидывали чек, и мы переводили деньги на оплату этих продуктов, которые потом доставляли ветеранам и простым людям. Мы с супругой решили сделать немного иначе. Договорились с клубом, что отвезем продукты сами ветеранам СКА. Собрали продуктовый набор на свое усмотрение. По-моему, только от одного человека был конкретный запрос на кефир 1 % жирности и нежирный творог. Мы приняли все меры предосторожности: были в масках, в перчатках, по необходимости обрабатывались антисептиком. Почему мы это сделали? Потому что чувствуем, что так нужно. Это именно та работа, которую выполняют волонтеры страны, мы просто их поддержали. И, главное, позаботились о старшем поколении. Не передать словами, как они были рады нашему приезду. Когда мы рассказали о нашей поездке, многие неравнодушные и те, кто имеют возможность, присоединились и предложили помощь. Вообще неважно, сами съездили или передали продукты, или оказали другую какую-то помощь, самое главное, что наш народ сейчас сплотился и заботится друг о друге.



— Пример оказался заразительным. — Да, мы достигли своей цели. Люди увидели, как это можно сделать. Даже если два-три человека подключатся, это уже будет большая помощь. — Ваши родители как переживают эпидемию? — У Лены (жены Антона Белова. — Прим. ред.) родители и бабушка с дедушкой живут в Омске, за городом. Попросили их никуда не выезжать. Финансово их поддерживаем. Мама у меня в Рязани живёт, брат с семьей — в Челябинске. Созваниваемся по возможности. Мы со своей стороны, когда нас распустили, приняли решение остаться в Петербурге. Во-первых, у детей продолжается школа в онлайн-режиме. Во-вторых, чтобы не притащить к старикам заразу. Ну и плюс, у нас медицинская клиника. Елена ее генеральный директор. Я сейчас дома с детьми няне помогаю, а супруга каждый день на работу выходит. Так скажем, на фронте находится. — То есть вы переквалифицировались в домохозяина. — Получается так, да. Занимаюсь домашними делами: убраться, прибраться, починить. Слава богу, есть няня, потому что я один, наверное, не вытянул бы. А вот Лена с утра до вечера на работе, как и все медработники у нас в стране, несет вахту. Так что бьемся за здоровье нации.

— Футболист Роман Павлюченко хвастался недавно, что в самоизоляции стал менять лампочки дома, кран починил. Вы в себе какие-то новые таланты открыли? — Во-первых, помимо детей, у нас есть ещё две собаки, поэтому я могу выходить вокруг дома гулять два раза в день.