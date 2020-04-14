Антон Белов: Ходят разговоры, что КХЛ может доиграть чемпионат в августе.Почему бы и нет, но вряд ли кто-то понимает, как это будет выглядеть
Защитник хоккейного клуба СКА Антон Белов в интервью отделу спорта «Фонтанки» рассказал о возможном продолжении сезона КХЛ, помощи ветеранам и о том, как не разругаться с женой в самоизоляции.
Сезон КХЛ был приостановлен из-за эпидемии коронавируса после первого раунда плей-офф, а позже руководство лиги и вовсе завершило его досрочно. Однако это, может быть, еще не конец. Об этом и многом другом рассказал защитник СКА, чемпион мира 2014 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов.
— Для меня этот сезон начался очень сложно. Я долго входил после травмы, из-за этого присоединился к команде только в сентябре. Потом было больше позитива, но все так неожиданно закончилось. Я очень разочарован тем, что такая ситуация произошла со всем мировым спортом, и КХЛ пришлось остановить сезон. Все-таки СКА был на ходу, и все это видели. Самое главное, что мы чувствовали в себе уверенность, а это очень важно в плей-офф.
— Это сильно вас деморализовало.
— Ну конечно. Ведь сначала — только приостановили, и было непонятно — продолжим играть или нет. Мы тем временем продолжали готовиться ко второму раунду: тренировки, игры друг с другом. То есть ты тренируешься, понимаешь, что надо поддерживать себя в форме, потому что в любой момент чемпионат может продолжиться, а дьяволенок на другом плече тебе говорит: слушай, а вдруг вы не продолжите, и ради чего тогда вы тренируетесь? Спортсмен должен видеть результаты своих тренировок, а когда ты просто тренируешься без какой-то цели, это накладывает свой отпечаток. Но профессионалы должны уметь с этим справляться.
— Изначально со стороны казалось, что этот сезон для СКА переходный — новый тренер, много новичков, которым нужно время, чтобы сыграться и стать командой. Поэтому проигрышные серии воспринимались не так остро, как обычно. Но по ходу чемпионата команда набрала ход. Что произошло?
— Как мне кажется, СКА очень вовремя начал обновление. Важно, чтобы команда не застаивалась. К тому же всё прекрасно знали про потолок зарплат, который начнет действовать со следующего сезона. И руководство делало определенные шаги, готовясь к нему. Действительно, пришло много новых ребят. Но это было сделано очень вовремя. Мы в этом смысле опередили многих наших конкурентов, у которых смена поколений затянулась, возможно, по каким-то объективным причинам. А у СКА, как говорится, был четкий план, и мы его придерживались. Начали мы действительно тяжело, но постепенно стали понимать требования нового главного тренера. Плюс к осени вернулись несколько травмированных ребят, в том числе и я. Сделали какие-то точечные усиления. Это же как механизм — заменил одну-две шестерёнки и превращаешься в машину по добыванию побед. Поэтому я и говорю, что разочарован тем, что чемпионат закончился досрочно из-за коронавируса. Мы действительно очень здорово выглядели в конце сезона.
— В этом сезоне в СКА произошла необычная история для команды такого уровня: в основной состав была включена целая пятёрка молодых игроков, которым еще нет и 20 лет. Им дали шанс, и они не просто заиграли, но стали довольно серьезной силой. Как этот процесс выглядел изнутри команды?
— Естественно, на первых порах к ним в команде относились немного снисходительно, подшучивали. Но шутки довольно быстро прекратились, потому что ребята настолько органично вписались и показали, что они играют не за счет лимита. Они показывают действительно отличную игру. Плюс в тренерском штабе появился хорошо знакомый для них человек, который знает их с детских лет. Брагин (главный тренер молодежной сборной по хоккею. — Прим. ред.) наверняка помог им освоиться во взрослом хоккее. Дай бог, чтобы они дальше росли и в будущем стали большими мастерами и основой нашей сборной.
— Насколько все-таки было правильно досрочно завершать сезон, хотя в той же НХЛ не спешат делать подобные заявления?
— Вряд ли тут уместно сравнение. В каждой лиге есть свои тонкости и нюансы. Я считаю, КХЛ все-таки приняла правильно решение. Здоровье игроков, их близких и болельщиков было поставлено на первое место. Сейчас ходят разговоры, что лига может доиграть чемпионат в августе. Почему бы и нет. Но я слегка не понимаю, как это будет выглядеть, и не думаю, что кто-то это понимает. Допустим, клубы, которые прошли во второй раунд, будут готовы сыграть, но неужели каждой команде удастся сохранить хотя бы на 90–95 процентов тот состав, который у них был в плей-офф? А если играть новыми составами, это уже совершенно другие команды. И обладателями Кубка Гагарина станут ребята, которых вообще не было по ходу сезона и первого раунда плей-офф. Это как-то уже нелогично. Но мы солдаты, люди подневольные. Как нам скажут, так и будем делать.
— Насколько нервная была обстановка в команде перед тем, как вам позволили самоизолироваться: носили ли маски, держали ли дистанцию?
— Нервозности как таковой не было. Обычно такие сложные моменты стараешься проходить на позитиве, но, когда в Москве стали отменять мероприятия, мы поняли, что уже не до шуток. Видно было, как переживали иностранцы, но они проявили профессионализм и до последнего дня тренировались с командой. Никто не сбежал. Только когда объявили, что сезон остановлен полностью, иностранцы разъехались по домам. По-моему, они запрыгнули буквально в последний вагон перед закрытием границ.
По поводу масок я хотел бы сказать не только про хоккей, а вообще про страну. Нужно соблюдать элементарные понятия о гигиене не только сейчас, когда происходит вся эта ситуация с коронавирусом, но и в обычные дни. Когда у людей болит горло, насморк, недомогание, легкая температура, практически все переносят эту болезнь на ногах. Идут на работу, в магазин. И кто из них пользуется масками? Единицы. Я — патриот и переживаю за нашу страну. Можно сколько угодно говорить, что власть что-то там не делает, но давайте начнем с себя. Чувствуешь недомогание — лучше останься дома. Если уж надо выйти — пользуйся маской. Относись с уважением к другим людям, а не только к своим родственникам. Сейчас все спохватились, носят маски, но надо это переносить на обычную жизнь. Природа подкидывает нам такие испытания тоже не просто так. Мы должны задуматься, что делаем что-то неправильно.
— Помните момент, когда в команде перестали здороваться за руку?
— Практически сразу, когда в Москве начали отменять матчи. Это как-то негласно произошло. «Привет — привет» и всё.
— В инстаграме вашей жены вы проводили акцию: доставляли ветеранам продукты. Чья это была инициатива?
— У нас в клубе предложили помогать волонтерскому обществу. Ребята покупали продукты, скидывали чек, и мы переводили деньги на оплату этих продуктов, которые потом доставляли ветеранам и простым людям. Мы с супругой решили сделать немного иначе. Договорились с клубом, что отвезем продукты сами ветеранам СКА. Собрали продуктовый набор на свое усмотрение. По-моему, только от одного человека был конкретный запрос на кефир 1 % жирности и нежирный творог. Мы приняли все меры предосторожности: были в масках, в перчатках, по необходимости обрабатывались антисептиком.
Почему мы это сделали? Потому что чувствуем, что так нужно. Это именно та работа, которую выполняют волонтеры страны, мы просто их поддержали. И, главное, позаботились о старшем поколении. Не передать словами, как они были рады нашему приезду. Когда мы рассказали о нашей поездке, многие неравнодушные и те, кто имеют возможность, присоединились и предложили помощь. Вообще неважно, сами съездили или передали продукты, или оказали другую какую-то помощь, самое главное, что наш народ сейчас сплотился и заботится друг о друге.
— Пример оказался заразительным.
— Да, мы достигли своей цели. Люди увидели, как это можно сделать. Даже если два-три человека подключатся, это уже будет большая помощь.
— Ваши родители как переживают эпидемию?
— У Лены (жены Антона Белова. — Прим. ред.) родители и бабушка с дедушкой живут в Омске, за городом. Попросили их никуда не выезжать. Финансово их поддерживаем. Мама у меня в Рязани живёт, брат с семьей — в Челябинске. Созваниваемся по возможности. Мы со своей стороны, когда нас распустили, приняли решение остаться в Петербурге. Во-первых, у детей продолжается школа в онлайн-режиме. Во-вторых, чтобы не притащить к старикам заразу. Ну и плюс, у нас медицинская клиника. Елена ее генеральный директор. Я сейчас дома с детьми няне помогаю, а супруга каждый день на работу выходит. Так скажем, на фронте находится.
— То есть вы переквалифицировались в домохозяина.
— Получается так, да. Занимаюсь домашними делами: убраться, прибраться, починить. Слава богу, есть няня, потому что я один, наверное, не вытянул бы. А вот Лена с утра до вечера на работе, как и все медработники у нас в стране, несет вахту. Так что бьемся за здоровье нации.
— Футболист Роман Павлюченко хвастался недавно, что в самоизоляции стал менять лампочки дома, кран починил. Вы в себе какие-то новые таланты открыли?
— Во-первых, помимо детей, у нас есть ещё две собаки, поэтому я могу выходить вокруг дома гулять два раза в день.
В воспитании и обучении детей тоже принимаю участие. Началось онлайн-обучение — и не только в школе. Старшая дочка занимается гимнастикой, и ей тоже тренер звонит, дает задание, смотрит по видео, как она справляется. На мне — настройка, подключение, запуск этого всего.
Ну, и стал больше готовить. Впервые сам суп сварил. Корюшку пожарил. В принципе, не сомневался в себе. Я очень люблю готовить, но в еде не привередлив. Могу одно и то же постоянно есть. Сейчас время есть, поэтому стараюсь разнообразить питание. Ну, и по дому делами занимаюсь. Те же лампочки меняю...
— Что готовили из последнего?
— Вчера вот картошку жарил. До этого на корюшку подсел вдруг. Могу приготовить на всю семью, в зависимости от предпочтений. Вот супчик куриный сварил впервые в жизни. Очень люблю куриный супчик. Всем понравилось. Дети на балконе гуляют, он у нас большой. С прошлого лета у меня появилось еще увлечение цветами.
— Неожиданно.
— Да. Заказал в прошлом году кучу горшков с разными цветами: бегонии, плющ, пару маленьких туй и шефлеру — такое тропическое небольшое дерево. На зиму плющ с шефлерой заносил домой, в подъезде ставил, но плющ все равно сдох. Не хватило, видимо, света. А шефлера нормально растёт. Сейчас вот тепло стало, прибрал во всех горшках, подготовил их к новой засадке. Лена подарила на Новый год специальную лампу с красным светом для цветов. Теперь посадили на подоконнике помидоры, горох, землянику. Пару дней назад у супруги день рождения был, и ей коллектив в клинике подарил хризантемы в огромном горшке. Я говорю: «О, спасибо, это для меня». Сейчас потеплее станет, тоже на балкон вынесу или на окно поставлю.
— Примерно понятно теперь, чем вы займетесь после окончания карьеры.
— Ой, мне это вообще все очень нравится. Я такой хозяйственник. Если надо что-то делать по дому, я прям кайфую. Когда в Омск приезжаем, получаю огромное удовольствие в своем доме. Люблю в лес ходить за грибами, на рыбалку, ягоды собирать. Я парень терпеливый, люблю такую мелкую, монотонную работу.
— Как с компьютерными играми?
— С 2008 года играю в одну и ту же игру — Warcraft. У меня единственный персонаж — охотник. Он прям топчик, хорошо прокачанный, до 120 уровня, с кучей достижений. Скоро там будет новое обновление с новой историей мира, новыми подземельями и рейдами для прохождения... Но в сезоне, бывало, месяцами не заходил в игру. Сейчас на это стало хватать времени, особенно когда дети спят. Тем более у супруги сейчас брат приехал (он будущий врач, стоматолог). Параллельно тоже со мной гамает.
— Онлайн-покупки делаете в «Варкрафте»?
— Там иногда проходят благотворительные акции. Например, в поддержку лесов, которые горели в Австралии. Можно было купить маленьких питомцев за 300 рублей и транспорт за 1000 рублей. Это, наверное, максимум, который я себе позволяю. Многие себе покупают золото в игре. Но я никогда не страдал этой фигней. Вчера читал статью про Смолова, который купил себе один автомат за 300 тысяч, другой за 700 тысяч. Это уже чуть-чуть перебор, не могу себе такого позволить.
— Когда в Китае бушевала эпидемия и все тоже сидели по домам, оттуда приходили новости, что увеличилось количество разводов из-за того, что люди не выносили столь плотного и длительного общения друг с другом. Как не сойти с ума и не разругаться с близкими?
— Когда есть чем заняться, некогда приставать к своей второй половине. Придирки же начинаются от безделья. У меня куча дел, у Лены основная занятость сейчас — клиника, остальные бизнесы тоже надо поддерживать. Мы приостановили работу бойцовского клуба... Но в качестве поддержки Елена из своих средств всем выплатила зарплату за этот месяц, оказывает дополнительную материальную помощь сотрудникам и молодым семьям с маленькими детьми. То есть мы дополнительно несем социальную нагрузку. Нам просто некогда друг к другу придираться. С Леной мы уже вместе 11 лет. Никогда скандалов или ругани не было. Мы уважаем личное пространство и интересы друг друга. Я знаю, какая нагрузка на работе у Лены, особенно сейчас, в интересную горячую пору антикризисного управления. Поэтому стараюсь поддерживать ее всячески. А она всегда со мной что-то обсуждает, советуется. Она человек, который любит работать.
— Тренировки в домашних условиях продолжаете?
— Мы закончили только 23 марта, то есть всего две недели прошло. Из-за того, что у меня прошлым летом совсем не было отпуска из-за травмы, эти две недели я полностью забыл про спорт, занимался домашними делами. Поддерживал себя в форме за счет правильного питания. Дома есть специальные весы, которые помогают контролировать состав тела. Вот сейчас съездил в наш клуб единоборств, забрал оттуда велосипед. Начну на днях крутить. Плюс дома есть какие-то резинки, коврик — начну заниматься поддерживающими упражнениями. Ну, и для профессиональных спортсменов есть специальные приборы для миостимуляции мышц. Там есть специальные программы на поддержание мышечного тонуса, есть специальные тренировки. Хорошая тема. Я знаю, что многие спортсмены используют их в поездках. Как-то так пока будем выходить из ситуации. Тренеры обещали подготовить для каждого личный план подготовки.
— Не во всех школах удалось с ходу наладить онлайн-обучение. Как у ваших детей дела обстоят?
— У нас онлайн-обучение началось 6 апреля. Абсолютно всё нормально, и «Яндекс-учебник» у нас работает. Классный руководитель присылает задания по «Вотсапу», мы выполняем их. Потом она выборочно называет фамилии, и ей присылают фотографии сделанного. С этим вообще проблем нет. По гимнастике у нас днём идёт видеоурок.
— Ну и последнее. Барабанов перешёл в «Торонто». Есть мнение, что это не самый удачный выбор с точки зрения начала карьеры в НХЛ. Вы как думаете?
— В первую очередь, надо порадоваться за то, что человек осуществил первый шаг к своей мечте — подписал контракт в НХЛ. Во-вторых, надо порадоваться за то, что он перешел в команду с такой историей. Самое главное — и это мнение многих хоккеистов, — чтобы прочувствовать НХЛ, нужно обязательно сыграть в канадской команде. Я был в «Эдмонтоне», я понимаю, о чём говорю. Уверен, что в «Торонто» он получит кайф. А по поводу выбора команды — у него же есть агент, который провел определённую работу. Наверняка, принимая это решение, они отталкивались от каких-то вещей, которые нам неизвестны. В командном чате мы уже все Саню поздравили с этим переходом. От чистого сердца желаю ему там только самого лучшего, чтобы он там заиграл и получал только удовольствие.
— Сами не жалеете, что у вас не сложилось в НХЛ?
— Иногда очень ностальгирую по атмосфере, но я бы не стал говорить, что у меня там не сложилось. Конечно, один сезон в НХЛ — это не карьера. Но, опять же, я получил огромный положительный опыт, который помог мне стать только лучше. Я же был на двухстороннем контракте, а в команде было 7–8 защитников с односторонними соглашениями. Мне никто и ничего не гарантировал. Но в итоге после тренировочного лагеря в АХЛ отправили двух ребят на односторонних контрактах через драфт отказа. А я был с первого дня в команде.
Важно понимать то давление, которое на мне было. Шел, по-моему, уже ноябрь, когда ко мне подошёл тренер и стал спрашивать, как я живу. А я жил в центре, в гостинице, куда гостевые команды приезжали. Жил в номере с семьей два месяца. У нас там какой-то сумасшедший дом творился. А он говорит: «А почему ты живешь в гостинице?». «У меня двусторонний контракт, я не знаю, что у меня будет завтра», — отвечаю. Он ушел, и через пять минут ко мне подошел Крэйг Мактавиш — на тот момент генеральный менеджер. Он вручил мне бумагу, по которой гарантировали мне два или три месяца нахождения в команде. Сказал, чтобы я шел искать жилье. Да, я не показал той игры, которую в первую очередь сам хотел бы показать — адаптация затянулась. После сезона я принял решение вернуться. Так что нельзя сказать, что у меня не получилось. Не получилось — это когда ты уехал в НХЛ, два-три сезона проковырялся и вернулся в Россию. Я провел сезон в НХЛ и горжусь этим. Но я отдаю себе отчет, в чем я недоработал. Возможно, если бы все сложилось по-другому, у меня бы было желание остаться в НХЛ. Но на тот момент я не чувствовал так себя. А потом меня вызвали на чемпионат мира, и в этот момент мне позвонил Вячеслав Аркадьевич Быков и предложил вернуться в Россию. Я с удовольствием принял это решение, тем более что мне предложили контракт на весь олимпийский цикл. Так сложились обстоятельства, и я ни о чём не жалею.
Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»