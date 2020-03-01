В день начала плей-офф КХЛ нападающий СКА Иван Морозов рассказал отделу спорта «Фонтанки» о сопернике по первому раунду, феномене молодежной армейской тройки и шансах на победу в Кубке Гагарина.

Фото: фото:neva.ska.ru

Хоккейный клуб СКА начал сезон трудно, но закончил регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, пропустив вперед только ЦСКА. Первым соперником петербуржцев по стартовому раунду плей-офф стал подмосковный «Витязь». В день начала серии нападающий СКА Иваном Морозов рассказал о своих ожиданиях от решающей стадии сезона и не только.

— Формально для вас это не первый плей-офф: в прошлом году вы сыграли в двух матчах суммарно чуть больше трех минут. Но сейчас тренерский штаб доверяет вам уже гораздо больше. Волнуетесь?



— Не сказал бы, что есть сильное волнение. Просто начинается новый, самый важный этап сезона. Думаю, что нужно просто продолжать играть так, как мы играли весь сезон, вот и все. Просто чуть строже и без ошибок.

— Личную ответственность чувствуете?

— Конечно. Не хочется подвести ни команду, ни себя. Хочется играть хорошо. Другое дело, что не всегда получается.

— Регулярный чемпионат для вас закончился всего три дня назад. Как оцениваете готовность к плей-офф?

— Мы на сто процентов готовы. По крайней мере хотелось бы в это верить. Думаю, что у нас все получится и мы покажем хороший хоккей.

— Соперник СКА по первому раунду определился буквально в последний день регулярного чемпионата. Следили ли за этой интригой? Может, болели за кого-то из кандидатов, с кем больше хотелось сыграть?

— Да, я следил в тот день, кто и как играет. Не было такого, что хотел какую-то определенную команду. В плей-офф уже нет слабых соперников. Поэтому было без разницы, с кем играть. Нужно просто делать свое дело и все.



— Насколько вы серьезно относитесь к «Витязю», команде очевидно более низкого уровня, которая к тому же еще потеряла перед самым плей-офф своего лидера — Александра Семина?

— Никогда нельзя недооценивать соперника. Мы их разберем, посмотрим, как они играют. Мы серьезно относимся к каждому сопернику. Стоит расслабиться, и тебя сразу могут наказать. А по поводу Семина — мне без разницы. Мы не думаем о чужих проблемах.

— В этом сезоне большинство у СКА — одна из самых болезненных точек. Валерий Брагин, пришедший в команду в январе, должен был наладить этот элемент игры. Как проходит работа в этом направлении?

— Мы каждый день работаем над этим. В целом, даже когда мы не забиваем, у нас есть хорошие моменты, но то в пустые не попадаем, то в штангу. Вроде бы к концу сезона стали забивать больше. Надеюсь, что в плей-офф станет еще лучше.

— После трех матчей подряд с заброшенными шайбами в январе, вы не могли забить семь игр. Переживали?

— Не то, чтобы переживал, просто шли матчи — три, четыре, пять, шесть, — а шайба в ворота все не шла. Начинал уже думать, что пора бы уже забить. Но в основном для меня было важно просто хорошо сыграть с пользой для своей тройки и команды в целом. А голы рано или поздно придут, если ты все правильно делаешь.



— Шайба в матче с «Йокеритом» помогла психологически?

— Думаю, что да. Под конец регулярки нужно было еще что-то успеть сделать, чтобы помочь команде выиграть. Рад, что получилось забить.

— Во второй половине сезона очень много говорили про вашу молодежную тройку с Марченко и Подколзиным. Рады, что получилось продолжить с ними играть после окончания молодежного чемпионата мира?

— Конечно. Здорово, что нам доверяют в таком сильном клубе, как СКА. Наша задача — оправдывать это доверие голами и правильной игрой. Счастлив, что мы играем вместе, и дай бог, чтобы это продолжилось в плей-офф.

— Говоря об этом с Подколзиным, я спросил у него, не лучше ли играть в звене с более опытными хоккеистами. Он ответил, что ему, наоборот, психологически проще выходить на лед со сверстниками. Вы что об этом думаете?

— Ну конечно, это легче, потому что все практически одного возраста. Мы всегда можем поговорить друг с другом на равных, что-то сказать, что не сможешь сказать более старшим игрокам.

— Напихать друг другу, например.



— Не без этого, естественно. Мы уже столько вместе играем, что у нас сложилось отличное взаимопонимание. Вообще, конечно, важно уметь играть со всеми, находить общий язык. А с ребятами мы играем, можно сказать, с U-18. Бывало нас разбивали, но ненадолго. Конечно, лучше играть с одними и теми же партнерами. Ты можешь что-то на тренировках наиграть. А когда ты выходишь все время с разными, ты не знаешь, куда и кто сейчас побежит.

— Как бы охарактеризовали каждого из партнеров по своему звену?

— Подколзин — быстрый, наглый, бесстрашный. Марченко — техничный, с хорошим пасом.

— О себе что можете сказать?

— Это лучше у них спросить.

— Скажем, что скромный.

— Точно.

— Вы самый старший в молодежной тройке. Пользуетесь ли этим преимуществом?

— Да ладно вам. Если бы я был старше года на три — другое дело. А у нас с Марченко считанные месяцы разница. С Подколзиным — один год. Нет, это вообще ничего не значит. Мы общаемся друг с другом на равных.

— Много общаетесь вне льда?

— Да, большую часть времени друг с другом и проводим. Еще с нами Галенюк и Мельничук.



— Пробуете ли что-то самостоятельно изобретать или делаете четко все по плану тренера?

— Конечно, мы придумываем разные штуки. Например, увидели, как кто-то забил гол в большинстве, скинули друг другу и на тренировке попробовали. Один раз у нас, кстати, получилось забить так в матче.

— Каком?

— В «вышке» с Васей. Повторили комбинацию Шипачева и Кагарлицкого в прошлом году: когда один уходит за ворота, вратарь отворачивается, в ту сторону идет пас под бросок по пустым воротам.

— Тренеры как относятся к подобному творчеству?

— Это просто какие-то комбинации. Если ты забиваешь, тренеры только «за». А если не пройдет, ну и пусть. Главное, чтобы шайба в зоне осталась.

— Центральный нападающий должен отличаться высоким хоккейным интеллектом. Как натренировать бросок — более или менее понятно. Можно ли натренировать хоккейный интеллект?

— Я думаю, что он либо есть, либо его нет. Ну или его нужно отрабатывать в детстве, если тебе попался хороший тренер, который понимает, что главное — не результат, а твое развитие. Для этого нужно играть не только в хоккей, но и в волейбол, баскетбол, чтобы ты мог не просто подержать и бросить, но где-то отдать хитро шайбу, прочитать игру. Мне повезло, что мне попался именно такой тренер. И он развивал нас и технически, и в плане интеллекта. У нас было такое правило: ты получил шайбу, сделал максимум два шага, и дальше тебе нужно либо отдать, либо бросить.

