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08.05.2020 12:27
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Путин и Меркель поговорили по телефону. Без поздравлений с освобождением мира от фашизма не обошлось

8 мая президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре подтвердили настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Констатировано, что сегодня Россия и Германия являются партнерами в решении многих актуальных международных проблем. Подтвержден настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе», — говорится в нём.

Путин и Меркель в беседе обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма, отметив, что для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение. «Акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом», — добавили в Кремле.

В ходе обмена мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса лидеры двух стран выразили «намерение оказывать взаимную помощь и продолжать уже налаженное тесное сотрудничество в противодействии распространению инфекции».

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