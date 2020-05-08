Путин и Меркель поговорили по телефону. Без поздравлений с освобождением мира от фашизма не обошлось

8 мая президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре подтвердили настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе, сообщает пресс-служба Кремля.



«Констатировано, что сегодня Россия и Германия являются партнерами в решении многих актуальных международных проблем. Подтвержден настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе», — говорится в нём.



Путин и Меркель в беседе обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма, отметив, что для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение. «Акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом», — добавили в Кремле.

