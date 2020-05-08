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08.05.2020 12:22
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«У нас в крови не жалеть себя». Владимир Путин обратился к россиянам перед 9 Мая

Президент России заявил, что россиян воспитывали в духе преданности Отечеству, а его защитники в наше время оказались достойны участников Второй мировой войны.

«Я думаю, что это на самом деле в крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства», — заявил 8 мая Владимир Путин в обращении, которое транслировал телеканал «МИР».

По его словам, россиян воспитывали в духе «исключительной преданности Отечеству». Президент рассказал о героическом поведении военнослужащих в Афганистане и десантников Псковской дивизии. Он уверен, что «они оказались достойными тех защитников нашей Родины, которые встали грудью на ее защиту в 1941 году».

Глава государства призвал помнить, «как вели себя наши предки», а также руководствоваться их отношением к Родине.

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Комментарии (14)

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Memory17
Людей волнуют сегодняшние проблемы, которые пересидент даже не пытается решить, а не древние победы. И он сильно ошибается насчёт желания людей не жалеть себя ради его олигархов, из 145 млн, нашлось только 2000 полудурков в ЧВК Вагнера, вот и вся его армия )
261219711
Вот читает ли он комменты
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