«У нас в крови не жалеть себя». Владимир Путин обратился к россиянам перед 9 Мая

Президент России заявил, что россиян воспитывали в духе преданности Отечеству, а его защитники в наше время оказались достойны участников Второй мировой войны.

«Я думаю, что это на самом деле в крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства», — заявил 8 мая Владимир Путин в обращении, которое транслировал телеканал «МИР».

По его словам, россиян воспитывали в духе «исключительной преданности Отечеству». Президент рассказал о героическом поведении военнослужащих в Афганистане и десантников Псковской дивизии. Он уверен, что «они оказались достойными тех защитников нашей Родины, которые встали грудью на ее защиту в 1941 году».