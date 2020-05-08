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08.05.2020 12:15
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ВОЗ до сих пор не может назвать источник коронавируса. Теперь организация сомневается и в начале пандемии на рынке в Ухане

Всемирная организация здравоохранения пока не нашла доказательств того, что источником COVID-2019 мог быть рынок в городе Ухань.

«Первые случаи заболевания людей были обнаружены в городе Ухань и его окрестностях, и большинство людей имели контакт с рынком животных, хотя не все», - цитирует 8 мая заявление эксперта ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питера Бен Эбарека Bloomberg.

По его словам, нельзя точно сказать, стал ли рынок в Ухане первым источником COVID-2019. Эбарек указывает, что до сих пор неясно, какое животное могло передать коронавирус людям.

Ранее считалось, что вирус начал распространяться с уханьского рынка морепродуктов, который затем был закрыт. Еще одной версией, которую озвучил, например, госсекретарь США Майкл Помпео, стало лабораторное происхождение

COVID-2019.

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Комментарии (2)

Grotesk
ну ладно, не на рынке, рядом - метрах в 30... это просто принципиально...
kuk-vasyusha
Какие же они лицемеры, ответ прост сми
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