ВОЗ до сих пор не может назвать источник коронавируса. Теперь организация сомневается и в начале пандемии на рынке в Ухане

Всемирная организация здравоохранения пока не нашла доказательств того, что источником COVID-2019 мог быть рынок в городе Ухань.

«Первые случаи заболевания людей были обнаружены в городе Ухань и его окрестностях, и большинство людей имели контакт с рынком животных, хотя не все», - цитирует 8 мая заявление эксперта ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питера Бен Эбарека Bloomberg.

По его словам, нельзя точно сказать, стал ли рынок в Ухане первым источником COVID-2019. Эбарек указывает, что до сих пор неясно, какое животное могло передать коронавирус людям.